Vedat humilla a Dilara en su fiesta de cumpleaños y Nur aprovecha para avivar la guerra entre los Köroğlu

Los Köroğlu celebran el cumpleaños de Vedat y Dilara le organiza una fiesta por todo lo alto para que sea un día inolvidable. La joven compra una enorme tarta de dos pisos y prepara un espectáculo musical para amenizar la velada, algo que disgusta profundamente al patriarca de la familia, que detesta ese tipo de celebraciones. "Que se vayan", pide insistentemente.

Dilara se lleva una gran decepción al ver cómo su padre desprecia el detalle que ha preparado con tanta ilusión. Ella estaba convencida de que le gustaría porque el espectáculo recrea un recuerdo de su infancia que aparece en su libro biográfico. Sin embargo, Vedat le recuerda que él no escribió ese libro y que muchas de las historias que aparecen en él son inventadas. "Haz tus payasadas en otra parte", le espeta con desprecio.

Entonces, Vedat recuerda la conversación que mantuvo con Nedret, en la que el ama de llaves le confesó que la idea del espectáculo había sido de Nur. Todo apunta a que la amante de Mali está intentando desestabilizar a los Köroğlu para enfrentarlos entre sí y quedarse con toda su fortuna.

Destrozada, Dilara se refugia en su habitación. Nur aprovecha la ocasión para acercarse a ella y sembrar aún más la discordia. Le lleva una tila y le asegura que Nedret las estaba espiando cuando hablaban sobre la fiesta y que debió de ser ella quien avisó a Vedat de todos los planes de su hija.