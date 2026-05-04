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La familia Yildiz recibe una noticia devastadora: la enfermedad de Civan ya no tiene cura y el tiempo se acaba

La enfermedad de Civan ha empeorado y los médicos ya no pueden hacer nada por salvarle. Su linfoma se ha extendido y el joven afronta sus últimos días mientras su familia intenta asimilar el duro golpe.

La familia Yildiz recibe una noticia devastadora: Civan ya no tiene cura y el tiempo se acaba

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Civan no está pasando por su mejor momento. Sabe que le queda muy poco tiempo de vida y no quiere hacer sufrir a su familia viendo cómo se va consumiendo poco a poco. Por eso, decide quitarse la vida y acude al vertedero con la intención de dispararse.

Afortunadamente, Leyla va tras él y, tras mucho esfuerzo, consigue impedírselo. Para darle una razón para seguir luchando, finge estar embarazada. Civan, al creer que va a ser padre, se llena de remordimientos por lo que estaba a punto de hacer y decide seguir adelante. "Te quiero mucho", le dice emocionado a Leyla.

Civan intenta quitarse la vida, pero Leyla lo impide

Ya en casa, el joven comienza a encontrarse mal y tiene que ser ingresado en el hospital. El médico que trata su linfoma le realiza varias pruebas, pero los resultados no son nada esperanzadores: el cáncer se ha extendido a otros órganos vitales y ya no hay tratamiento posible. Ni siquiera la posibilidad de que Nur y Mali tengan un hijo serviría para salvarlo.

Ante esta situación, Civan decide regresar a casa para pasar los últimos días de su vida junto a su familia. Al llegar a la mansión, Ipek se muestra muy feliz al verle. Él le había escrito una carta de despedida y la pequeña pensaba que no volvería a verlo nunca más.

Civan regresa a casa tras no poder recibir un tratamiento
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