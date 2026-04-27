Así es la curiosa tradición turca del café con sal en la pedida de mano

En Turquía, pedir la mano no es solo una cuestión formal, sino que va acompañado de un ritual muy particular que sigue manteniéndose con el paso del tiempo. Se trata del conocido como 'kiz Isteme', una tradición en la que la familia del novio visita a la de la novia para oficializar la petición.

Uno de los momentos más llamativos llega cuando la novia sirve café turco a los presentes. En el caso del futuro esposo, la bebida no lleva azúcar, sino sal. Aunque pueda parecer una simple broma, este gesto tiene un significado simbólico: el novio debe beberse el café sin quejarse como muestra de respeto, paciencia y disposición para afrontar lo que venga en el matrimonio.

En este contexto, Kürsat ha decidido dar el paso y pedir matrimonio a Fidan. El novio debe hacer la petición formal a Leyla y Civan, que son quienes representan a la familia de la novia.

La escena se desarrolla en casa de Leyla y, en un tono más distendido, Ipek asume un papel clave en este ritual. La pequeña se convierte, de forma simbólica, en la "persona mayor" de la familia y es la encargada de dar el visto bueno al enlace. Para ello, pone a prueba al novio con preguntas incómodas como de qué familia viene, a qué se dedica o cuál es su historia.

Si las respuestas le convencen, ella es quien da la aprobación final al matrimonio. Todo ello en clave de humor, ya que Ipek no solo se toma muy en serio su papel, sino que incluso llega a imitar a su abuela Hatice y a su abuelo Selman, como si fuera realmente quien tiene la última palabra en la familia.

Más allá de lo anecdótico, esta tradición refleja la importancia de la familia y de los valores dentro de la cultura turca.