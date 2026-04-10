Civan tiende una trampa a Mali, pero logra escapar en el último momento

Civan quiere que su padre, Mali, pague por todo el daño que ha causado a Leyla, y está decidido a encontrarlo. Ahora mismo, el amante de Nur y Neco se encuentran en paradero desconocido para escapar de la justicia por todas las fechorías que han cometido. Pero no será por mucho tiempo: el hermano de Ipek no va a parar hasta dar con ellos.

Leyla sabe cómo ayudar a su marido. Cuando Mali se enteró de que iba a ser padre, robó una bolsa de dinero, y la chef la ocultó en casa de su madre. Sin embargo, Mali no lo sabe y cree que sigue en la mansión. Por eso, intentará reconquistar a Ferda para recuperarlo, aunque no lo tendrá nada fácil.

Su mujer está muy dolida al descubrir que era él quien conducía el coche de Tufan y que su intención era atropellar a Leyla para acabar con su vida. Para ganarse su perdón, le envía un ramo de flores con una nota de amor. ¿Conseguirá ablandar su corazón?

Mientras tanto, Civan idea un plan con su amigo Kürsat para localizar a Mali y que la policía pueda atraparlo. Acude al vertedero, a casa de Güzide, y le hace creer que Kürsat tiene el dinero que Mali está buscando. Quieren que caiga en la trampa… y lo consiguen.

El hijo de Neco acude a casa del amigo de Leyla y Civan en busca de la bolsa de dinero y se la lleva. Pero no imagina que dentro solo hay billetes falsos. Cuando intenta pagar en una pastelería, descubre el engaño y huye del lugar.

Civan, que le sigue la pista, intenta alcanzarlo, pero Mali logra escapar al esconderse en un contenedor de basura.