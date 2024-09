Sergen sigue intentando volver con Azra mientras Yildirim le demuestra su amor

Hace una semana que Azra sufrió la pérdida del bebé que esperaba. Han sido días muy complicados para ella, pero todo parece volver a la normalidad de nuevo. Los numerosos casos del bufete la mantienen con la cabeza ocupada y poco a poco va recuperando el espíritu. Antes de entrar con un nuevo cliente, tiene una sentida conversación con Yildirim. Su compañero de profesión ya no niega sus sentimientos hacia ella y se compromete a ayudarla en todo lo que necesite.

Sin embargo, la repentina aparición de la ex de Yildirim ha trastocado la idea que Azra tenía de él. Según su ex mujer, el matrimonio de Yildirim se rompió por culpa de Azra y ella quiere saber por qué piensa así. Yildirim no tiene problemas en responder a esa pregunta. Cuando se casó, le dejó muy claro a su mujer que estaba enamorado de Azra y a pesar de todo, ella quiso casarse. Ahora Azra conoce con detalle hasta qué punto está Yildirim enamorado de ella.

El que no está dispuesto a rendirse es Sergen. Sabe que ha perdido a su mujer para siempre, pero no puede soportar verla con Yildirim y no tenerla cerca. Le vuelve a pedir una segunda oportunidad y recurre a el chantaje psicológico para conseguirlo hablando de unos patucos que solía comprar cuando ella se quedaba embarazada. Es un golpe bajo que Azra aguanta con dureza, pero Sergen no se quiere rendir y sigue peleando por evitar que Aazra se divorcie de él.