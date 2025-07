Los planes de Juan Carlos y Mimí para convencer a don Adriano que ha pasado una noche luca junto a Eva

Cada vez es más difícil para Eva escapar a las insinuaciones y a las indirectas de don Adriano. El dueño de Grupo Imperio está muy enamorado de Eva y quiere que su relación sea lo más íntima posible. Por motivos obvios, Eva se sigue resistiendo a los planes de don Adriano, pero las sospechas de Rebeca sobre la verdadera identidad de Eva llevan a Juan Carlos y a Mimí a trazar un plan para que esas sospechas desaparezcan.

El plan consiste en hacer creer a don Adriano que ha pasado una noche de placer y lujuria junto a Eva. Para conseguirlo, lo primero que hacen es emborrachar mucho al dueño de Grupo Imperio, llevarlo a su casa y dejarlo en la cama. Mimí entrará en la casa y se tumbará junto a él. Don Adriano está demasiado borracho para distinguir en la oscuridad a Eva de Mimí, por lo que se termina creyendo la historia. En el fondo Mimí no se siente muy feliz, pues ella sí que está enamorada de don Adriano y él no la hace ningún caso.

Al día siguiente, don Adriano se levanta en la cama con una carta de Eva en la que le dice lo mucho que ha disfrutado esa noche. Adriano está convencido de que ha sido Eva la que pasó la noche junto a él. En la reunión matinal de Grupo imperio, Rebeca se guardaba un as en la manga; Estaba dispuesta a desenmascarar a Eva delante de todos, pero cuando escucha por boca de don Adriano que ha pasado la noche de juerga y pasión junto a Eva, se queda descolocada y ya no sabe si llevar a cabo su plan, pues puede estar equivocada y Eva no ser Juan Carlos.