El plan de Juan Carlos para torpedear la relación entre Plutarco y Helena

Juan Carlos se ha quedado devastado tras descubrir que la relación entre Helena y Plutarco ha dado un gran paso y ambos se han comprometido. En un principio pensó que no había servido de nada convertirse en Eva, porque no había logrado su objetivo de limpiar la imagen de Juan Carlos tras la estafa producida en Grupo Imperio. Sin embargo, ha decidido no rendirse y luchar por Helena. Como no puede decirle que es Juan Carlos, ha pensado en otro plan. Intentar desacreditar a Plutarco delante de Helena.

Tampoco le ha sentado demasiado bien a Rebeca conocer la noticia del compromiso de Plutarco. Ella ha sido su amante durante 10 años, mientras él estaba casado con doña Antonia. Tras la muerte de la mujer de Plutarco, Rebeca pensó que era su oportunidad de convertirse en alguien importante, pero la repentina aparición de Helena, lo ha cambiado todo.

Rebeca se ha puesto manos a la obra y se ha encargado de contarle a Helena todo sobre el pasado de Plutarco, su llegada a la empresa, su matrimonio interesado con doña Antonia, la hermana del dueño de Grupo Imperio, y sus numerosas amantes. Rebeca pretende sembrar la duda en Helena sobre las verdaderas intenciones de Plutarco. Helena, aunque intenta defenderse y no hacerle caso, se queda pensativa sobre lo que ha escuchado.