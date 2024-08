¿Por qué Çolpan ocultó a sus hijas que Faruk estaba vivo?

Después del enorme revuelo que ha provocado la presencia de Faruk, Çolpan está muy confundida y preocupada. Lo que pasó entre ambos en el pasado es algo que se ha empeñado en olvidar durante los últimos 25 años, pero ahora tendrá que afrontar las consecuencias. Faruk ha dejado claro a Çolpan que quiere recuperar el tiempo perdido con sus hijas, algo que enfurece a la abogada que le quiere mantener lejos de sus hijas. Faruk está decidido a no rendirse.

El problema de Çolpan es que fue ella la que decidió contarles a sus hijas que su padre había muerto y ahora resultará difícil explicarlo. Lo primero que hace Çolpan es recurrir a algo que sabe hacer muy bien y es ofrecerle dinero a su ex marido para que se olvide de sus hijas. Él lo rechaza. Lo que Çolpan no esperaba es que Azra y Sanem escucharan toda la conversación que ambos tuvieron en el despacho. Es allí cuando las hijas de Çolpan se dan cuenta de que su madre sabía que su padre no había muerto y aun así, les contó esa mentira. Azra se enfrenta una vez más a su madre y le reprocha su crueldad por no haberlas permitido al menos tener la posibilidad de conocer a su propio padre. Ahora toca algo también difícil y es decírselo a Günes.