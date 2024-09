La confesión de Faruk y Çolpan a sus hijas que se transforma en una mentira

Es el padre de las hermanas Cevher que llevaba desaparecido 25 años. Faruk acaba de aparecer en sus vidas y su llegada ha sido como una bomba de relojería que ha estallado en medio de sus vidas. Desde Çolpan, su ex mujer, hasta sus tres hijas, nadie se esperaba esta llegada y su aparición repentina ha generado multitud de reacciones aunque todavía nadie sabe los motivos de su presencia.

Aunque Çolpan no quería saber nada de él, Faruk ha intentado explicarle a su ex mujer los motivos de su reaparición. Su vida se apaga y no le queda mucho tiempo. Antes de morir, quería conocer en persona a esas hijas a las que abandonó hace tanto tiempo y que han crecido alejadas de él. Le pide a Çolpan su colaboración para decirles a sus hijas los motivos de su regreso. Aunque ella no le perdona lo que ocurrió en el pasado entre ambos, le ayudará a decírselo a sus hijas.

Ha llegado el momento de contarles a sus hijas por qué Faruk ha regresado a sus vidas. Lo primero que él ha hecho es ponerlas en antecedentes y explicarles los motivos por los que el matrimonio con Çolpan se rompió. Azra, Sanem y Günes escuchan atentamente lo que Faruk les tiene que contar. Pero cuando llega el momento de decirles el verdadero motivo de su reaparición, Çolpan sale con una razón completamente diferente a la que antes habían acordado. Faruk no sabe qué decir y sus hijas dan por buenas las explicaciones. Ahora hay un nuevo problema.