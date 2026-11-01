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Marcia regresa a México delante de todos: no le teme a nada ni nadie

Los datos que aporta sobre cada uno de ellos los deja en shock: los ha estado investigando.

Marcia regresa a México delante de todos: no le teme a nada ni nadie

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Marcia se presenta en una cena familiar vestida de gala y por todo lo alto.

Aparece delante de todos y les dice algo importante: sabe que el asesino de Nicolás es uno de ellos. Todos se quedan muysorprendidos excepto Inés, que se alegra de que esté en libertad.

Se preguntan qué hace libre y ella explica que es inocente. Además, hace un repaso a todos: los ha estado investigando. Y echa en cara a Donato que no la ayudara en el juicio.

Ella está decidida a recuperar a sus hijos y se enfrenta a Esteban que sigue desconfiando de ella y le dice que no merece ser la madre de sus hijos.

Marcia regresa a México delante de todos: no le teme a nada ni nadie

¡El reencuentro entre el matrimonio ha sido muy tenso! Además, Esteban se va a casar con otra mujer llamada Paula Ferrer. Pero a no todos le cae bien.

Lucrecia aconseja a sus sobrinos que la fiesta de compromiso de su padre con Paula sea un fracaso. ¡Deben evitar que se case con esa trepadora! Ella también hace todo lo posible. Le ofrece dinero para que deje a su hermano y se lo dice a la cara: que esa mujer no le conviene.

Pero Esteban sigue adelante y celebra la ceremonia de compromiso. Pero cuando está en el evento recibe una llamada de Marcia para reunirse con él.

Marcia regresa a México delante de todos: no le teme a nada ni nadie

Y cuando se encuentran, le pregunta si él mató a Nicolás por celos. Esteban le pide que renuncie a sus hijos porque si los descubre ellos verán que es una asesina e infiel. Pero Marcia no está dispuesta. ¡Está tan agobiada que se desmaya en los brazos de Esteban! ¿Le hará cambiar de opinión?

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