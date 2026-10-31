Marcia descubre que sus hijos creen que ha muerto

Ahora que Marcia ha salido de la cárcel, ha vuelto al hotel de Palma de Mallorca en el que sucedió el crimen por el que la condenaron injustamente. Quiere recrear todos los hechos para averiguar qué pasó y demostrar así su inocencia.

Marcia también va a visitar a un señor que está internado y les da explicaciones un poco extrañas. Pero sí que menciona que “fue él”. ¿A quién se refiere? No se sabe.

El hombre se pone muy nervioso y tienen que llevárselo por su bienestar.

Al regresar a México, Marcia va a visitar a una persona a la que sabe que va a alegrar verla: al padre de su iglesia.

Le cuenta que quiere ver a sus hijos y pregunta dónde están. Y el hombre le cuenta que ¡sus hijos piensan que ha muerto!

¿Le ayudará el hombre a encontratrarlos?