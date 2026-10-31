Momento destacado
Marcia descubre que sus hijos creen que ha muerto
Fuera de la cárcel, busca apoyo en personas de confianza para descubrir qué ocurrió y por qué terminó entre rejas.
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Marcia también va a visitar a un señor que está internado y les da explicaciones un poco extrañas. Pero sí que menciona que “fue él”. ¿A quién se refiere? No se sabe.
El hombre se pone muy nervioso y tienen que llevárselo por su bienestar.
Al regresar a México, Marcia va a visitar a una persona a la que sabe que va a alegrar verla: al padre de su iglesia.
Le cuenta que quiere ver a sus hijos y pregunta dónde están. Y el hombre le cuenta que ¡sus hijos piensan que ha muerto!
¿Le ayudará el hombre a encontratrarlos?
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