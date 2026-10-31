Marcia queda en libertad tras 25 años de condena por un asesinato que no cometió

Es el año 2002 y Marcia se separa sus hijos antes de un viaje. Un grupo de amigos viajan de México a Palma de Mallorca para una reunión de inversores.

La hermana de Esteban no puede ni ver a Marcia. Querría que cualquiera de las pretendientas de Esteban se hubiera quedado con él en lugar de ella.

Esteban Lombardo y Marcia viven una eterna luna de miel. Es un hombre éxito ya que es el CEO de su empresa, Love entertaiment, una productora de eventos.

Pero Nicolás quiere contarle algo: está en números rojos. Mientras su esposa piensa que se ve con otra mujer. Pero ¿qué le preocupa tanto?

Esteban brinda por sus mejores amigos de siempre que ahora son sus socios. Bruno, el director artístico, el abogado Donato, Nicolás, el administrador, que siempre fue bueno con los números, y Santino, otro socio.

También agradece a las mujeres de la mesa: Emilia, por admirar el talento de Donato, Florencia, por tener a Bruno impecable, Rebeca, por permitir que Nicolás trabaje todo el día, las hermanas de Esteban, Lucrecia, su figura materna, y la dulce Inés. Y hace un brindis especial por el motor de su vida, Marcia, que le ha dado unos hijos preciosos.

Mientras algunos se divierten en el bar y jugando, Marcia se va a su habitación a llamar a sus hijos y a descansar.

Pero entonces ella recibe un mensaje de Nicolás que dice: Necesito hablar contigo antes de pegarme un tiro y le da el número de habitación.

Ella sale corriendo para evitar que se suicide pero por el pasillo ¡escucha un disparo! Cuando llega a su habitación, se encuentra a Nicolás herido de bala en el suelo. A continuación se escucha otro disparo en el hotel y Marcia se despierta con Nicolás en brazos y una pistola en la mano mientras el balcón de la habitación está abierto. ¡No sabe qué ha pasado!

La policía considera que ha sido un asesinato a sangre fría. Pero lo peor de todo es que ¡encierran a Marcia! Esteban va a verla y llorando le pregunta qué ha pasado porque ella es la principal sospechosa. Pero Marcia no entiende nada tampoco. Esteban duda de ella y quiere saber qué hacía ella en el cuarto de Nicolás en bata a solas con él.

Marcia intenta explicarle lo que pasó: que se estaba cambiando, el mensaje, la llamada sin respuesta. Pero Esteban no puede creer que Nicolás querría suicidarse o ¿por qué le llamó a ella y no a él o a otro amigo?

Todo termina en un juicio contra Marcia. Algunos hasta declaran que Nicolás y Marcia tenían una relación y eran infieles a sus respectivas parejas. Por todo ello, la corte la considera culpable y la condenan a 35 años de prisión.

A Esteban le dicen que vuelva a ser un hombre porque si cree a Marcia ya nadie le volverá a respetar.

Cuando Marcia llama a la casa para que su criada le ponga al teléfono con sus hijos Lucrecia se interpone en su camino y no le deja hablar con ellos. Inés no quiere impedir que una madre hable con sus hijos pero Lucrecia también se enfrenta a ella. Al final, Esteban termina enfrentando a su mujer y le dice que lamenta que se haya descubierto su engaño y que Nicolás haya tenido que pagar con su vida la traición.

Además, Esteban toma otra decisión: quiere que sus hijos piensen que su madre ha muerto. Prefiere eso a que piensen que son hijos de una asesina.

En 2022, veinte años después, los hijos de Marcia se divierten entre ellos y Esteban tiene una nueva prometida. Y Marcia, que sigue en la cárcel, recibe la visita de su abogado.

El plazo para solicitar la reducción de condena vence y debe agarrarse a ello si no quiere pasar otros 15 años encerrada. Si se muestra arrepentida de verdad, puede salir.

Y el consejo decide que Marcia es libre. ¿Cómo será su regreso?