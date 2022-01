Nova estrena el sábado en prime time ‘La hija del embajador’, su nueva y esperada serie

¿Qué ocurre cuando el amor de tu vida regresa justo en el peor momento? Nova estrena en España el próximo sábado 29 de enero, las 22:00h y antes de un nuevo capítulo de la recta final de ‘Hercai’, ‘La hija del embajador’, esperada serie turca protagonizada por Engin Akyürek y Neslihan Atagül. También disponible en ATRESplayer PREMIUM, este nuevo drama es una historia llena de amor incondicional, traición y sentimientos encontrados.

‘La hija del embajador’ cuenta con la participación de dos de las estrellas turcas de referencia a nivel internacional, ya populares en nuestro país y con millones seguidores por todo el mundo. Engin Akyürek es, además, un rostro habitual que forma parte de la familia de Nova y el actor con el que comenzó en España el fenómeno fan por las series turcas, ya que protagonizó con éxito y liderazgo en los canales temáticos ‘Fatmagül’, la primera ficción turca en estrenarse en nuestro país, además de meterse en la piel de uno de los protagonistas de ‘Amor de contrabando’, otra producción emitida con calurosa acogida en la cadena de Atresmedia TV.

Filmada en grandes escenarios naturales y localizaciones como la región de Muğla, Bodrum, Estambul y Montenegro, la trama gira en torno a Sancar y Nare, dos jóvenes que, a pesar de sus diferencias sociales, no podrán evitar enamorarse profundamente.

Producida por O3 Medya & NGM, ‘La hija del embajador’ está dirigida por Emre Kabakuşak y con guion de Ayşe Ferda Eryılmaz, Sedef Nehir Erdem y Eylem Canpolat.

Junto a Engin Akyürek y Neslihan Atagül, el reparto en sus primeras entregas cuenta con la participación de la prometedora actriz infantil Beren Gençalp, Uraz Kaygılaroğlu, Tülin Yazkan, Erhan Alpay, Erdal Kuçukkömürcü y Gonca Cilasun, entre otros intérpretes.

Así comienza la historia de ‘La Hija del embajador’

“La muerte sería una epopeya, vivir parecería una leyenda”

Sancar es hijo de un leñador pobre que nunca ha salido de Muğla. Nare, por otro lado, es hija de un embajador y ciudadano del mundo que creció en Oslo, Tokio, Ciudad del Cabo, Nueva Delhi y Ottawa. Al crecer, Sancar aprendió todo sobre el mundo de Nare, mientras que Nare aprendió sobre su país.

Siempre anhelándose el uno al otro, los dos protagonistas solo se veían dos días al año, pero nunca había dos minutos en los que no pensaban el uno en el otro. Como si de una leyenda se tratase, luchando por su amor, resistieron a los dragones, hablaron contra los faraones y blandieron sus espadas contra los enemigos.

En la noche en la que se iban a unir definitivamente sus destinos, Nare desapareció y nadie volvió a verla. Algunos dijeron que se cayó al mar y murió, otros dijeron que se marchó a Europa siendo la hija del embajador.

Incluso un joven enamorado canta la letra de una canción popular, esa que cuenta que la hija del embajador se convirtió en un pájaro que se fue volando. Así que la triste historia de Nare y Sancar se convirtió en leyenda.

Nueve años más tarde, la hija del embajador que desapareció en una noche de bodas reaparecerá en otra noche de bodas. Además, este enlace es la boda de Sancar.

Como es sabido, los jóvenes solo se arrodillan mientras bailan el Zeybek, y Sancar apoyó la rodilla en el suelo y se detuvo frente a la hija del embajador… Nare aparecerá frente a él: “Sancar Efeoğlu, te traje a tu hija”.

Toda esta historia no fue ni una epopeya ni una mentira, solo una guerra.

¿Triunfará el amor verdadero que no se resiente con el paso de los años o, por el contrario, pesarán más las nuevas obligaciones de la edad adulta?

Los personajes de ‘La hija del embajador’

NARE ÇELEBİ (Neslihan Atagül)

La hija de un embajador. Nacida en Islandia, ciudadana del mundo que creció en Oslo, Tokio, Ciudad del Cabo y Ottawa.

Ella siempre amó a Sancar, siempre cargó con el dolor de no estar con él: ahora vive solo para su hija Melek.

Nare es una guerrera; muy decidida, muy fuerte, muy inteligente, un poco testaruda que hace lo que quiere cuando se lo propone.

SANCAR EFEOĞLU (Engin Akyürek)

El hijo de un pobre leñador que trabajaba en los olivares; un chico del pueblo que no ha visto otro lugar que Muğla.

Ahora ha comprado esos olivares donde su padre solía trabajar, se ha hecho rico y vive en una mansión con su familia. Incluso llegó a pasar por el altar. Pero él siempre estuvo enamorado de Nare y lleva muy adentro el dolor de su traición. Siempre escondió al pequeño niño del pueblo que fue apuñalado por la espalda y en lo más profundo de su corazón.

Sancar es valiente. Su ira y su compasión son fuertes, su alegría y su dolor son intensos; es un joven que tiene el corazón roto.

MELEK (Beren Gençalp)

La actriz Beren Gençalp es la tierna Melek, la hija de Nare y Sancar.

En un inicio, Nare quiere alejarla de su cariño para salvarla de la terrible realidad que viven.

La madre le presentará a Sancar, quien en un principio dudará de su paternidad. Sin embargo, ¿la verdad lo hará recapacitar con la pequeña?

GEDİZ IŞIKLI (Uraz Kaygılaroğlu)

El hijo de una de las familias más conocidas de Muğla. Su padre era el alcalde y ahora Gediz continúa con su legado. Es el socio de Sancar y un hombre de negocios muy querido.

Cuando Nare regresó a Muğla con su hija, se enamoró de ella, pero Sancar es su mejor amigo…

MENEKŞE EFEOĞLU (Tülin Yazkan)

La esposa del recién casado Sancar.

Siempre ha tenido una historia contra la que luchar: el amor del pasado de Sancar ha vuelto. Además de eso, la noche en que se casó, se entera de que tiene una hijastra.

Menekşe es malvada por dentro, pero, por fuera, parece un ángel.

GÜVEN ÇELEBİ (Erdal Kuçukkömürcü)

El embajador y padre de Nare.

Es un hombre muy importante en el Parlamento Europeo.

Tiene una adicción secreta, el juego. Esta adicción es la razón por la que presentó su hija a Akin. Si sus deudas fueran conocidas, perdería tanto su carrera como su honor.

Es arrogante. Odia a los pueblerinos y a la gente en general. Pero a la vez es muy débil, se ahoga entre sus adicciones y su arrogancia.

AKIN VARDALI (Erhan Alpay)

El hombre con el que Nare creció, el hombre que Nare conocía como un hermano. Cuando su familia, muy rica, murió en un accidente, el Embajador, el amigo más cercano de su padre, se ocupó de él. Cuando creció y se dio cuenta de que el Embajador tenía los ojos puestos en la herencia de su familia, empezó a fijarse en Nare.

Según sus planes, tendrá a Nare a su lado, entrará en política y tendrá mucho éxito cuando su dinero y la nobleza del Embajador se junten.

Akin es un sociópata narcisista. Ha hecho fechorías en el pasado, pero no se avergüenza en absoluto. No se hace responsable de nada de lo que hace; no tiene piedad de Sancar, de Nare ni de nadie.

HALİSE EFEOĞLU (Gonca Cilasun)

La madre de Sancar. Hace mucho tiempo trabajó de sirvienta en la casa del alcalde, pero ahora vive en la mansión Efeoğlu.

Odia a Nare, pero tiene una gran simpatía por Menekşe, que también proviene de un entorno pobre como ella.

Es conservadora. Para ella todo está mal y todos, excepto su familia, son sus enemigos.