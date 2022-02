"Soy un suertudo porque a partir de mañana vas a ser mi esposa", Santiago está locamente enamorado de Fernanda

Santiago está locamente enamorado de Fernanda y, aunque ella al principio no se lo puso nada fácil, ahora están comprometidos y, en apenas unas horas, serán marido y mujer. El día antes de la boda, toda la familia rebosa felicidad y el padre de Fernanda está orgulloso de poder ver a su hija casarse con un buen hombre.

Santiago y Fernanda no son ricos, ni grandes herederos, tampoco tienen una vida llena de lujos, pero no cambiarían nada porque se tienen el uno al otro. Su amor es puro y no tienen ninguna duda de que estarán juntos toda la vida pero, si quieres asegurarte de si están o no hechos el uno para el otro, reproduce el vídeo que encabeza esta noticia y júzgalo por ti mismo.