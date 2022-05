Rafael descubre con asombro el secreto mejor guardado de Fernanda

Fernanda y Rafael están muy felices por su próxima boda. Aunque ella está preocupada porque no le ha contado toda la verdad sobre su pasado. Cuando le dice que es viuda, a Rafael le sienta realmente mal que Fernanda no se lo dijera antes.

Rafael no encaja demasiado bien el enterarse de que Fernanda, la mujer con la que se va a casar, es viuda y que antes tuvo otro marido. No comprende por qué ella le ha mantenido el secreto hasta ahora y empiezan a discutir sobre el tema. En medio de la discusión, aparece Juana y Fernanda se marcha enfadada. Rafael no entiende por qué Fernanda se enfada con él cuando debería ser al revés. Es entonces cuando Juana le cuenta toda la verdad sobre el primer matrimonio de Fernanda. Le hace prometer que no se lo va a contar a nadie.