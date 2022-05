Octavio anuncia su candidatura a alcalde

La necesidad de poder de Octavio no ha llegado a su fin y ahora quiere dar un paso más: ser alcalde.

Con este fin conseguirá poder e influencia para que su empresa aumente los beneficios. Le da la noticia a Fernanda y a Rafael que no se lo toman muy bien aunque por motivos diferentes, uno de los mejores amigos de Rafael también se presenta a la alcaldía y no quiere fallarle, pero Fernanda sabe que las verdaderas razones de Octavio para tomar esta decisión no son sus vecinos si no más bien el poder.

¿Llegará la candidatura a buen puerto?