Lo que iba a ser un simple trabajo de clase acaba convirtiéndose en una pesadilla para Asiye y Ayaz

Lo que iba a ser una simple salida para cumplir con un trabajo de clase se transforma en una experiencia aterradora para Asiye y Ayaz. Sin buscarlo, los jóvenes son testigos de un asesinato.

Ayaz y Asiye viven una etapa especialmente intensa desde que él se atrevió a confesarle lo que siente. Aunque ella no encontró las palabras en aquel momento, sus miradas y gestos dejan claro que lo que hay entre ellos va mucho más allá de una simple amistad.

Durante una actividad en la que deben recoger material fotográfico, ambos deciden desviarse por un camino apartado para encontrar escenarios distintos al resto del grupo. Lo que empieza como una pequeña aventura entre risas, da un giro inesperado cuando presencian una tensa discusión entre varios hombres. La situación escala rápidamente y el ambiente se vuelve peligroso.

Asiye y Ayaz toman fotos para un trabajo de clase

Asiye queda completamente paralizada, consciente de que están en un lugar equivocado, en el momento menos oportuno. Cuando intentan alejarse sin hacer ruido, un descuido lo complica todo: su cuaderno, donde figuran sus datos personales, cae al suelo y acaba en manos de aquellos desconocidos.

Con el pulso acelerado y el miedo en el cuerpo, Ayaz reacciona de inmediato y consigue ponerlos a salvo sobre la moto. Ambos regresan con la certeza de que, sin querer, han quedado atrapados en algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás imaginaron.

Series

