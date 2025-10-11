Un trágico accidente marca un antes y un después en la historia de los Eren: ¡Ahmet y Suzan se precipitan por un barranco el día de su boda!

Todo está listo para el gran día de Suzan y Ahmet. La felicidad de la pareja dura muy poco. Lo que debía ser el día más especial de sus vidas termina en una auténtica pesadilla.

La pareja se sube a la furgoneta nupcial acompañados de Ömer, Süsen, Asiye, Doruk y Sarp, sin imaginar que Şevval ha puesto en marcha un plan perverso: pagar a un hombre para cortar los frenos de la furgoneta y así impedir que la boda se celebre. ¡No está dispuesta a permitir que Ahmet y Suzan sean felices!

Mientras tanto, Akif, recién casado, descubre horrorizado lo que está ocurriendo: la furgoneta va sin frenos… ¡y dentro viajan su propio hijo Doruk y el resto de los jóvenes! Desesperado, el empresario intenta alcanzarlos para detener la tragedia, pero llega demasiado tarde.

En cuestión de segundos, la furgoneta pierde el control y se precipita por un barranco, dando varias vueltas de campana antes de quedar destrozada. La escena deja sin aliento a Akif, Nebahat, Emel, Berk, los tíos de los Eren y el resto de sus amigos, que presencian con horror el accidente.

Días después, la familia y los amigos de Ahmet intentan sobreponerse a la pérdida. Sarp, Yasmin y Ömer recogen las pertenencias de su padre con el corazón roto, incapaces de aceptar lo sucedido. El dolor los une más que nunca, y esa unión es el último deseo que Ahmet habría tenido para ellos. "Desearía haber pasado más tiempo con él", confiesa Ömer, destrozado.

Sarp y Yasmin tratan de consolarlo y le recalcan que Ahmet lo quería mucho y que, aunque nunca lo reconoció oficialmente como su hijo, para él el joven Eren era tan importante como sus hermanos.