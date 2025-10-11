Hermanos

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Un trágico accidente marca un antes y un después en la historia de los Eren: ¡Ahmet y Suzan se precipitan por un barranco el día de su boda!

El día más feliz para Ahmet y Suzan se convierte en una pesadilla: ¡un terrible accidente cambia para siempre el destino de los Eren!

Un trágico accidente marca un antes y un después en la historia de los Eren: ¡Ahmet y Suzan se precipitan por un barranco el día de su boda!

Publicidad

Nova
Publicado:

Todo está listo para el gran día de Suzan y Ahmet. La felicidad de la pareja dura muy poco. Lo que debía ser el día más especial de sus vidas termina en una auténtica pesadilla.

Suzan y Ahmet, a punto de casarse

La pareja se sube a la furgoneta nupcial acompañados de Ömer, Süsen, Asiye, Doruk y Sarp, sin imaginar que Şevval ha puesto en marcha un plan perverso: pagar a un hombre para cortar los frenos de la furgoneta y así impedir que la boda se celebre. ¡No está dispuesta a permitir que Ahmet y Suzan sean felices!

El plan maquiavélico de Şevval para impedir que Ahmet y Suzan se den el 'sí, quiero'

Mientras tanto, Akif, recién casado, descubre horrorizado lo que está ocurriendo: la furgoneta va sin frenos… ¡y dentro viajan su propio hijo Doruk y el resto de los jóvenes! Desesperado, el empresario intenta alcanzarlos para detener la tragedia, pero llega demasiado tarde.

En cuestión de segundos, la furgoneta pierde el control y se precipita por un barranco, dando varias vueltas de campana antes de quedar destrozada. La escena deja sin aliento a Akif, Nebahat, Emel, Berk, los tíos de los Eren y el resto de sus amigos, que presencian con horror el accidente.

Días después, la familia y los amigos de Ahmet intentan sobreponerse a la pérdida. Sarp, Yasmin y Ömer recogen las pertenencias de su padre con el corazón roto, incapaces de aceptar lo sucedido. El dolor los une más que nunca, y esa unión es el último deseo que Ahmet habría tenido para ellos. "Desearía haber pasado más tiempo con él", confiesa Ömer, destrozado.

Los hijos de Ahmet lamentan la muerte de su padre

Sarp y Yasmin tratan de consolarlo y le recalcan que Ahmet lo quería mucho y que, aunque nunca lo reconoció oficialmente como su hijo, para él el joven Eren era tan importante como sus hermanos.

Nova» Series» Hermanos» Mejores momentos

Publicidad

Series

Un trágico accidente marca un antes y un después en la historia de los Eren: ¡Ahmet y Suzan se precipitan por un barranco el día de su boda!

Un trágico accidente marca un antes y un después en la historia de los Eren: ¡Ahmet y Suzan se precipitan por un barranco el día de su boda!

La sucia artimaña de Reha para recuperar a Karsu desata la ira de Atilla

La sucia artimaña de Reha para recuperar a Karsu desata la ira de Atilla

Juan, Óscar y Franco: recordamos a los galanes que encendieron Pasión de Gavilanes y conquistaron a toda una generación

Óscar, Juan y Franco: recordamos a los galanes que encendieron Pasión de Gavilanes y conquistaron a toda una generación

Los celos de Doruk arruinan el gran concierto de la banda de Asiye
Momento destacado

Los celos de Doruk arruinan el primer concierto de la banda de Asiye y sus amigos

El regreso de Irmak reabre viejas heridas en su madre Filiz y su hermana Karsu
Momento destacado

El regreso de Irmak reabre viejas heridas en su madre Filiz y su hermana Karsu

Doruk anima a Asiye a no rendirse en su sueño de grabar un disco: "¿Tú crees que los héroes de los cuentos se rinden tan pronto?"
Momento destacado

Doruk anima a Asiye a luchar por su sueño de grabar un disco: "¿Tú crees que los héroes de los cuentos se rinden tan pronto?"

Doruk devuelve la ilusión a Asiye y la impulsa a cumplir su sueño de grabar un disco.

Atilla se convierte en el gran apoyo de Karsu mientras su matrimonio con Reha se desmorona
Momento destacado

Atilla se convierte en el gran apoyo de Karsu mientras su matrimonio con Reha se desmorona

Atilla se convierte en el refugio emocional de Karsu en plena crisis con Reha.

La intensa lucha por el amor de las hermanas Elizondo

Las mujeres que hicieron historia en Pasión de Gavilanes: así eran las hermanas Jimena, Norma y Sarita

Reha no acepta el divorcio y convierte la vida de Karsu en un infierno

Reha no acepta el divorcio y convierte la vida de Karsu en un infierno

Pasión de Gavilanes

Hace 20 años llegó a España Pasión de Gavilanes: muy pronto vuelve la serie que conquistó al mundo y lo cambió todo

Publicidad