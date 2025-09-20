Hermanos

Sengül y Orhan se vuelven a casar en una romantica boda... pero Gönül acaba arruinando el banquete

Sengül y Orhan celebran su romántica boda... hasta que Gönül aparece para arruinar el banquete.

Gönül intenta por todos los medios sabotear la boda de Sengül y Orhan destrozando el vestido de novia de la tía de los Eren. La madre de Aybike estaba arreglando su vestido de la primera boda para ahorrar gastos.

Sengül le cuenta lo ocurrido a Nebahat y ella, como si fuese un hada madrina, se encarga de todos los preparativos de la boda. Compra un vestido de novia nuevo y viste también a toda la familia, incluso al pequeño Umutcan.

Nebahat se convierte en el hada madrina de Sengül

Por fin llega el día tan esperado por los tíos de los Eren. La pareja se casa de nuevo en una romántica ceremonia. Orhan no puede esperar para ver a la madre de sus hijos y, cuando la ve vestida de novia, se queda impactado: "Estás tan guapa que no puedo quitarte la vista de encima", le dice embelesado.

Orhan, embelesado al ver a Sengül vestida de novia

Se dan el 'sí, quiero' rodeados de sus seres queridos y amigos. Su sobrina Asiye les prepara una sorpresa musical junto a Doruk para amenizar la velada.

Orhan y Sengül se vuelven a casar en una romántia boda

Los novios son felices hasta que aparece Gönül, fuera de sí y con varias copas de más. La madre de Afra arma un escándalo por no haber sido invitada a la celebración. Afra consigue persuadirla para que abandone el convite, pero ya es demasiado tarde: la malvada mujer ha arruinado el banquete de Sengül y Orhan.

