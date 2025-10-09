Doruk anima a Asiye a luchar por su sueño de grabar un disco: "¿Tú crees que los héroes de los cuentos se rinden tan pronto?"

Asiye y Doruk viven un momento especial en su relación y disfrutan de una cita romántica llena de complicidad. Entre risas y gestos de cariño, deciden inmortalizar el momento con algunas fotos. Sin embargo, cuando Asiye publica una de ellas en redes sociales, Doruk no puede evitar incomodarse: sabe que los seguidores de su novia, que no paran de aumentar tras el éxito de su canción, reaccionarán enseguida. Los celos vuelven a aparecer.

Aun así, Doruk intenta tomárselo con humor y le dice a Asiye que, si de verdad van a hacerse famosos por grabar un disco, deben acostumbrarse a esa exposición. Pero la joven Eren no comparte su entusiasmo y le confiesa que empieza a perder la fe en que puedan cumplir su sueño musical: "Hagamos lo que hagamos, no vamos a conseguirlo. Es un hecho", le dice Asiye a Doruk muy desanimada.

El hijo de Akif, sin embargo, se mantiene firme y optimista y no piensa rendirse: "No, nos rendiremos. Lo vamos a grabar. ¿Tú crees que los héroes de los cuentos se rinden tan pronto?", le responde con ternura.

Mientras tanto, la situación se complica para el grupo: cuando estaban a punto de reunir el dinero necesario para grabar el disco, Oğulcan, Ömer y Sarp son detenidos, truncando sus planes.

A pesar de todo, Doruk anima a Asiye a no perder la esperanza. "Los héroes de los cuentos no se rinden tan fácilmente", insiste él. ¿Lograrán cumplir su sueño y grabar por fin ese disco tan esperado?