Hermanos

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Doruk anima a Asiye a luchar por su sueño de grabar un disco: "¿Tú crees que los héroes de los cuentos se rinden tan pronto?"

Doruk devuelve la ilusión a Asiye y la impulsa a cumplir su sueño de grabar un disco.

Doruk anima a Asiye a no rendirse: "¿Tú crees que los héroes de los cuentos se rinden tan pronto?"

Publicidad

Nova
Publicado:

Asiye y Doruk viven un momento especial en su relación y disfrutan de una cita romántica llena de complicidad. Entre risas y gestos de cariño, deciden inmortalizar el momento con algunas fotos. Sin embargo, cuando Asiye publica una de ellas en redes sociales, Doruk no puede evitar incomodarse: sabe que los seguidores de su novia, que no paran de aumentar tras el éxito de su canción, reaccionarán enseguida. Los celos vuelven a aparecer.

Aun así, Doruk intenta tomárselo con humor y le dice a Asiye que, si de verdad van a hacerse famosos por grabar un disco, deben acostumbrarse a esa exposición. Pero la joven Eren no comparte su entusiasmo y le confiesa que empieza a perder la fe en que puedan cumplir su sueño musical: "Hagamos lo que hagamos, no vamos a conseguirlo. Es un hecho", le dice Asiye a Doruk muy desanimada.

El hijo de Akif, sin embargo, se mantiene firme y optimista y no piensa rendirse: "No, nos rendiremos. Lo vamos a grabar. ¿Tú crees que los héroes de los cuentos se rinden tan pronto?", le responde con ternura.

Mientras tanto, la situación se complica para el grupo: cuando estaban a punto de reunir el dinero necesario para grabar el disco, Oğulcan, Ömer y Sarp son detenidos, truncando sus planes.

A pesar de todo, Doruk anima a Asiye a no perder la esperanza. "Los héroes de los cuentos no se rinden tan fácilmente", insiste él. ¿Lograrán cumplir su sueño y grabar por fin ese disco tan esperado?

Nova» Series» Hermanos» Mejores momentos

Publicidad

Series

Doruk anima a Asiye a no rendirse en su sueño de grabar un disco: "¿Tú crees que los héroes de los cuentos se rinden tan pronto?"

Doruk anima a Asiye a luchar por su sueño de grabar un disco: "¿Tú crees que los héroes de los cuentos se rinden tan pronto?"

Atilla se convierte en el gran apoyo de Karsu mientras su matrimonio con Reha se desmorona

Atilla se convierte en el gran apoyo de Karsu mientras su matrimonio con Reha se desmorona

La intensa lucha por el amor de las hermanas Elizondo

Las mujeres que hicieron historia en Pasión de Gavilanes: así eran las hermanas Jimena, Norma y Sarita

Reha no acepta el divorcio y convierte la vida de Karsu en un infierno
Momento destacado

Reha no acepta el divorcio y convierte la vida de Karsu en un infierno

Pasión de Gavilanes
¡No te lo pierdas!

Hace 20 años llegó a España Pasión de Gavilanes: muy pronto vuelve la serie que conquistó al mundo y lo cambió todo

Kuzey descubre el oscuro secreto de Atilla y promete guardar silencio
Momento destacado

Kuzey descubre el oscuro secreto de Atilla y promete guardar silencio

El secreto que podría cambiarlo todo: Kuzey descubre la verdad sobre Atilla.

Camino al estrellato: los Eren y sus amigos reciben la propuesta de grabar un disco
Momento destacado

Camino al estrellato: los Eren y sus amigos reciben la propuesta de grabar un disco

Los Eren y sus amigos reciben la oportunidad de su vida: están a un paso de grabar su primer disco.

Doruk y sus amigos brillan sobre una pasarela de moda, pese a que Yasmin está a punto de arruinarlo todo

Doruk y sus amigos brillan sobre la pasarela de moda, pese a que Yasmin está a punto de arruinarlo todo

Karsu lucha por sacar adelante a sus hijos sin la ayuda de su marido Reha

Karsu lucha por sacar adelante a sus hijos sin la ayuda de su marido Reha

El triángulo imposible: Ahmet elige a Suzan y provoca la furia de Şevval

El triángulo imposible: Ahmet elige a Suzan y provoca la furia de Şevval

Publicidad