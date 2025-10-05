Camino al estrellato: los Eren y sus amigos reciben la propuesta de grabar un disco

Hermanos

Los Eren y sus amigos reciben la oportunidad de su vida: están a un paso de grabar su primer disco.

Asiye y Aybike convencen a todos sus amigos para presentarse a un concurso musical de grupos. El objetivo es claro: ganar el premio en metálico y ayudar a Orhan en un momento difícil, ya que se ha quedado sin trabajo.

El plan marcha sobre ruedas hasta que Yasmin, movida por la envidia que arrastra desde el desfile, decide vengarse. Ella tenía la misión de entregar el videoclip que llega misma gragó con una cámara profesional, pero miente y asegura que se la robaron.

Asiye y sus amigos participan en un concurso musical

Cuando parece que todo está perdido, Emel aparece con la solución inesperada: ¡ella también había grabado el vídeo! Gracias a ello, los chicos logran participar en el certamen.

Aunque no consiguen ganar el premio por la calidad del vídeo, la sorpresa llega después: el vídeo alcanza ¡un millón de visualizaciones! Su actuación se hace viral y capta la atención de un productor discográfico, que les propone grabar un disco. ¿Será este el nacimiento del nuevo fenómeno musical del Ataman?

Doruk y sus amigos brillan sobre la pasarela de moda, pese a que Yasmin está a punto de arruinarlo todo

Karsu lucha por sacar adelante a sus hijos sin la ayuda de su marido Reha

Karsu lucha por sacar adelante a sus hijos sin la ayuda de su marido Reha

El triángulo imposible: Ahmet elige a Suzan y provoca la furia de Şevval

Karsu confía en su amigo Atilla sin saber que oculta un secreto y que Reha va a recibir un escarmiento

Emel cumple su sueño de ser una princesa en la función del colegio gracias al esfuerzo de su familia

El sueño de Emel se hace realidad: se convierte en princesa en la función del colegio gracias a los Eren.

Nova se consolida como cadena femenina líder en septiembre

Las novelas de Nova, como Amarte así Frijolito o Cuando me enamoro, ocupan las tardes de miles de espectadores de lunes a viernes.

¡Gran bronca entre Karsu y Reha! La tensión estalla entre ellos al descubrir que su marido sigue siendo un mentiroso

Karsu rompe con Reha y decide rehacer su vida en Estambul junto a sus hijos

¡Pillado in fraganti! Karsu sorprende a su marido Reha en los brazos de su mejor amiga Hande

