Camino al estrellato: los Eren y sus amigos reciben la propuesta de grabar un disco

Asiye y Aybike convencen a todos sus amigos para presentarse a un concurso musical de grupos. El objetivo es claro: ganar el premio en metálico y ayudar a Orhan en un momento difícil, ya que se ha quedado sin trabajo.

El plan marcha sobre ruedas hasta que Yasmin, movida por la envidia que arrastra desde el desfile, decide vengarse. Ella tenía la misión de entregar el videoclip que llega misma gragó con una cámara profesional, pero miente y asegura que se la robaron.

Cuando parece que todo está perdido, Emel aparece con la solución inesperada: ¡ella también había grabado el vídeo! Gracias a ello, los chicos logran participar en el certamen.

Aunque no consiguen ganar el premio por la calidad del vídeo, la sorpresa llega después: el vídeo alcanza ¡un millón de visualizaciones! Su actuación se hace viral y capta la atención de un productor discográfico, que les propone grabar un disco. ¿Será este el nacimiento del nuevo fenómeno musical del Ataman?