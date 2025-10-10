La sucia artimaña de Reha para recuperar a Karsu desata la ira de Atilla

Reha no sabe qué hacer para que Karsu y sus hijos regresen a casa. Desesperado y fuera de sí, toma una decisión perversa: contratar a unos delincuentes para destrozar la tienda de ropa donde trabaja su mujer.

Sin embargo, Atilla y Karsu los sorprenden in fraganti. El falso escritor sale corriendo tras ellos y logra alcanzar a uno. Al interrogarlo, el delincuente confiesa que ha sido el yerno de Filiz quien los contrató, con el objetivo de que su esposa vuelva a su lado.

Mientras tanto, Karsu se queda en la tienda revisando los desperfectos. Junto al dueño del local, recoge los cristales esparcidos por el suelo. La madre de Selin, preocupada, teme que a Atilla le haya pasado algo tras perseguir a los atacantes. Lo ve como un hombre débil y miedoso. No se imagina que es el hijo de un mafioso y que está acostumbrado a lidiar con malhechores.

Al día siguiente, Atilla se reúne con sus hombres. Quiere dar una lección a Reha para que deje de hacer daño a Karsu. "Si le hace eso a la madre de sus hijos, es capaz de cualquier cosa. Hay que castigarlo", les dice con determinación.

Su plan: incendiar la fábrica de algodón de Reha como venganza. Reha cree que se ha producido un cortocircuito y los daños materiales con cuantiosos. Ha perdido casi toda la mercancía. ¿Acabará arruinado?