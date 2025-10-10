Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

La sucia artimaña de Reha para recuperar a Karsu desata la ira de Atilla

El maléfico plan de Reha para que Karsu vuelva a su lado, hace que Atilla se tome la justicia por su mano.

La sucia artimaña de Reha para recuperar a Karsu desata la ira de Atilla

Publicidad

Nova
Publicado:

Reha no sabe qué hacer para que Karsu y sus hijos regresen a casa. Desesperado y fuera de sí, toma una decisión perversa: contratar a unos delincuentes para destrozar la tienda de ropa donde trabaja su mujer.

Sin embargo, Atilla y Karsu los sorprenden in fraganti. El falso escritor sale corriendo tras ellos y logra alcanzar a uno. Al interrogarlo, el delincuente confiesa que ha sido el yerno de Filiz quien los contrató, con el objetivo de que su esposa vuelva a su lado.

Atilla y Karsu pillan in fraganti a unos ladrones que destrozan la tienda de ropa donde ella trabaja

Mientras tanto, Karsu se queda en la tienda revisando los desperfectos. Junto al dueño del local, recoge los cristales esparcidos por el suelo. La madre de Selin, preocupada, teme que a Atilla le haya pasado algo tras perseguir a los atacantes. Lo ve como un hombre débil y miedoso. No se imagina que es el hijo de un mafioso y que está acostumbrado a lidiar con malhechores.

Los ladrones destrozan la tienda de ropa donde trabaja Karsu

Al día siguiente, Atilla se reúne con sus hombres. Quiere dar una lección a Reha para que deje de hacer daño a Karsu. "Si le hace eso a la madre de sus hijos, es capaz de cualquier cosa. Hay que castigarlo", les dice con determinación.

Su plan: incendiar la fábrica de algodón de Reha como venganza. Reha cree que se ha producido un cortocircuito y los daños materiales con cuantiosos. Ha perdido casi toda la mercancía. ¿Acabará arruinado?

Nova» Series» Amor sin límite» Mejores momentos

Publicidad

Series

La sucia artimaña de Reha para recuperar a Karsu desata la ira de Atilla

La sucia artimaña de Reha para recuperar a Karsu desata la ira de Atilla

Juan, Óscar y Franco: recordamos a los galanes que encendieron Pasión de Gavilanes y conquistaron a toda una generación

Óscar, Juan y Franco: recordamos a los galanes que encendieron Pasión de Gavilanes y conquistaron a toda una generación

Los celos de Doruk arruinan el gran concierto de la banda de Asiye

Los celos de Doruk arruinan el primer concierto de la banda de Asiye y sus amigos

El regreso de Irmak reabre viejas heridas en su madre Filiz y su hermana Karsu
Momento destacado

El regreso de Irmak reabre viejas heridas en su madre Filiz y su hermana Karsu

Doruk anima a Asiye a no rendirse en su sueño de grabar un disco: "¿Tú crees que los héroes de los cuentos se rinden tan pronto?"
Momento destacado

Doruk anima a Asiye a luchar por su sueño de grabar un disco: "¿Tú crees que los héroes de los cuentos se rinden tan pronto?"

Atilla se convierte en el gran apoyo de Karsu mientras su matrimonio con Reha se desmorona
Momento destacado

Atilla se convierte en el gran apoyo de Karsu mientras su matrimonio con Reha se desmorona

Atilla se convierte en el refugio emocional de Karsu en plena crisis con Reha.

La intensa lucha por el amor de las hermanas Elizondo
Se cumplen 20 años de la llegada de la serie a España

Las mujeres que hicieron historia en Pasión de Gavilanes: así eran las hermanas Jimena, Norma y Sarita

Las hermanas Elizondo, Jimena, Norma y Sarita, fueron el corazón de Pasión de Gavilanes. Tres mujeres muy distintas entre sí, pero unidas por un destino que las llevó a descubrir el amor donde menos lo esperaban.

Reha no acepta el divorcio y convierte la vida de Karsu en un infierno

Reha no acepta el divorcio y convierte la vida de Karsu en un infierno

Pasión de Gavilanes

Hace 20 años llegó a España Pasión de Gavilanes: muy pronto vuelve la serie que conquistó al mundo y lo cambió todo

Kuzey descubre el oscuro secreto de Atilla y promete guardar silencio

Kuzey descubre el oscuro secreto de Atilla y promete guardar silencio

Publicidad