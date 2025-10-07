Reha no acepta el divorcio y convierte la vida de Karsu en un infierno

La vida de Karsu comienza a recuperar cierta normalidad. Sus hijos, Kuzey y Tilsim, han empezado las clases en un colegio de Estambul y ella ha encontrado trabajo en una tienda de ropa de saldo. Aunque el sueldo es bajo, al menos le permite cubrir parte de los gastos de sus hijos.

Sin embargo, su marido Reha no la deja en paz. El empresario desea que su mujer vuelva a casa con los niños y pide ayuda a su suegra para recuperarla. Filiz le cuenta que su hija trabaja como dependienta y Reha acude a la tienda, donde se encuentra con Atilla, que también ha ido a verla. Su intención era limar asperezas con Karsu, pero al ver al vecino allí, Reha pierde los papeles. Sabe que debe controlarse si quiere evitar el divorcio, pero su carácter le puede. "Deja el tema del divorcio de una vez, piensa en los niños", le ruega. "Para mí solo eres el padre de mis hijos", responde ella con firmeza. Comienzan a discutir y Karsu le exige que se marche de la tienda.

Tras ese último enfrentamiento, Karsu toma una decisión drástica: quiere divorciarse cuanto antes. Llama a su prima Ipek para pedirle ayuda y el cuñado de esta le recomienda a un buen abogado. Cuando se lo cuenta a su madre, Filiz le pide que sea prudente. "No quiero que mis hijos crezcan en una casa llena de peleas y gritos. Quiero que vivan en un ambiente feliz, y eso no se consigue forzando las cosas", responde ella con determinación.

Karsu atraviesa un momento muy duro y se siente sola. Su madre no aprueba su decisión, pero Atilla sí la apoya y tiene un detalle que la emociona: ordena a sus hombres llevar los baúles de los tres hijos de Karsu hasta su casa. Ella cree que ha sido Reha y lo llama para agradecerle el gesto. Él, aunque no tiene nada que ver, le sigue el juego, convencido de que ha sido su madre quien los ha enviado.

Reha aprovecha la confusión para invitarla a comer con la intención de reconciliarse, pero Karsu le entrega los papeles con las condiciones del divorcio. Pide la custodia de los niños, la manutención, los gastos escolares y los honorarios del abogado. Reha estalla en mitad del restaurante y le lanza una advertencia: "Dile a tu abogado que no me va a sacar ni una sola lira".

Sin saberlo, Karsu acaba de declararle la guerra, y Reha comienza a mover ficha. Recoge a su hija Tilsim del colegio y se la lleva a casa de su hermana para que viva con él, pese a la oposición de Karsu.

Desesperada, ella intenta recuperar a su hija y aprovecha una salida del empresario con su hija para que vuelve a casa con sus hermanos, pero la pequeña se niega: le gusta la vida cómoda que tiene con su padre, quien la colma de atenciones. Karsu pierde los nervios al descubrir que su hija y Reha han quedado con Hande en una cafetería, la mujer con la que él la traicionó.

Karsu llega a casa abatida y le cuenta lo ocurrido a su madre. "Reha usa a la niña para hacerme daño", le dice a su madre con tristeza. Filiz no está dispuesta a que Reha se salga con la suya. Pero, poco pueden hacer, ya que la pequeña prefiere vivir con su padre.