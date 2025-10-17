Suzan recibe una llamada que lo cambia todo: la muerte de Ahmet no fue un accidente

Şevval estaba decidida a impedir la felicidad de Ahmet y Suzan. No podía soportar que se casaran, así que contrató a un hombre para que manipulase la furgoneta en la que la pareja iba a desplazarse el día de su boda.

El plan tuvo un desenlace trágico: la furgoneta sufrió un accidente en el que Ahmet perdió la vida. La policía determinó que se trató de un simple accidente, y Şevval logró salir impune.

Sin embargo, su secreto no tardó en volver para atormentarla.Sado, el hombre al que había pagado para sabotear el vehículo, aparece en su casa exigiéndole más dinero a cambio de guardar silencio. Si no se lo da, amenaza con ir a la policía y contarlo todo.

Pero Şevval no piensa dejarse chantajear. Le deja claro que no le dará ni una lira más. Ante la negativa, Sado decide vengarse y, en lugar de acudir a la policía, se pone en contacto con Suzan para revelarle que… ¡la muerte de Ahmet no fue un accidente! Eso sí, antes de contarle toda la verdad, le pide una suma importante de dinero.

La madre de Ömer no puede hacer frente al importe que le exige el delincuente y, sin pensárselo dos veces, acude a casa de Akif y Nebahat para explicarles lo sucedido. Sin embargo, cuando menciona que Sado le ha pedido dinero, Akif sospecha que todo podría tratarse de una estafa. Suzan, por su parte, cree que el hombre no miente y que realmente sabe más de lo que aparenta.

Suzan recuerda entonces que, poco antes del accidente, Ahmet había comentado que los frenos no funcionaban. Akif, consciente de que Şevval está detrás de todo, decide disimular y fingir que no sabe nada. Desesperada por descubrir la verdad, Suzan les pide a Akif y Nebahat que le presten dinero para pagar a Sado y así averiguar qué ocurrió realmente el día de la muerte del que iba a ser su esposo. Pero, el padre de Doruk le dice que no dispone de ese dinero.