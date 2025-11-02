Jimena, hundida tras su ruptura con Franco, intenta recomponerse con la ayuda de Leandro

Jimena no se encuentra bien. Está en la cama y Leandro la visita en su habitación. Está desolada tras lo ocurrido con Franco. "Es muy triste saber que alguien juega con uno", le revela a su amigo. Él le comunica que el joven Reyes ha acudido a trabajar a la hacienda y que no se le ve muy afectado por su ruptura con ella.

La hermana de Norma está indignada por su actitud y lo tacha de "descarado". No entiende cómo se ha atrevido a parecer por la hacienda después de que ella le dijera que no quería volver a verle nunca más.

Leandro le aconseja que deje de sufrir por él y que se levante de la cama y así lo hace. Para divertir a su amiga, el diseñador de moda la persigue a ella y a Ruth por el jardín de la hacienda con un cubo de agua y las va mojando. Franco está allí viendo el espectáculo y, al pasar Leandro por su lado, no duda en tirarle encima el cubo de agua y termina mojado de arriba a bajo.