Jimena, hundida tras su ruptura con Franco, intenta recomponerse con la ayuda de Leandro

Jimena no logra superar su ruptura con Franco y se derrumba... pero Leandro hará todo por verla sonreír otra vez. ¿Lo conseguirá?

Jimena, hundida tras su ruptura con Franco, intenta recomponerse con la ayuda de Leandro

Jimena no se encuentra bien. Está en la cama y Leandro la visita en su habitación. Está desolada tras lo ocurrido con Franco. "Es muy triste saber que alguien juega con uno", le revela a su amigo. Él le comunica que el joven Reyes ha acudido a trabajar a la hacienda y que no se le ve muy afectado por su ruptura con ella.

La hermana de Norma está indignada por su actitud y lo tacha de "descarado". No entiende cómo se ha atrevido a parecer por la hacienda después de que ella le dijera que no quería volver a verle nunca más.

Leandro le aconseja que deje de sufrir por él y que se levante de la cama y así lo hace. Para divertir a su amiga, el diseñador de moda la persigue a ella y a Ruth por el jardín de la hacienda con un cubo de agua y las va mojando. Franco está allí viendo el espectáculo y, al pasar Leandro por su lado, no duda en tirarle encima el cubo de agua y termina mojado de arriba a bajo.

