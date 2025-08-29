Series

En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias Agosto

Nova (2%) crece y suma otro mes como la cadena femenina líder

Nova (2%) continúa como la cadena femenina creciendo a su mejor dato en cinco meses y con la serie temática más vista, 'Emanet'.

Audiencias

Publicidad

Nova
Publicado:

Nova (2%) también sube y continúa, otro mes más, como la cadena femenina líder, registrando su dato más alto de los últimos cinco meses. Además, colidera la Tarde de lunes-viernes (3,1%) y continúa como la temática líder de su franja de novelas (15:00-22:45) con un 3%.

Logra el contenido no deportivo más visto de las temáticas con 'Emanet' (294.000 y 3,5%), que es la serie más vista de esta oferta y líder de su franja. También lidera 'Amarte así, Frijolito' (3,3% y 225.000), mientras que 'Mar de amor' (3,0% y 230.000), 'Por ella soy Eva' (2,7% y 179.000), 'Hermanos' (2,4% y 130.000) y 'Triunfo del amor' (2,6% y 215.000) se imponen a su directa competidora.

Nova» Series

Publicidad

Series

Nova (2%) crece y suma otro mes como la cadena femenina líder

Nova (2%) crece y suma otro mes como la cadena femenina líder

La petición de la señora Sevgi tras reencontrase con Ömer: "Prométeme que tu padre y tú llegaréis a quereros”

Sevgi a Ömer: "Prométeme que tu padre y tú llegaréis a quereros”

Por ella soy Eva

Rebeca se confunde tras escuchar la conversación de Eva con Mimí y se monta un buen lío

Ömer reniega de Ahmet tras descubrir la verdad: "Este hombre no es mi padre"
Momento destacado

La venganza de Akif es brutal al descubrir a Ömer quién es su verdadero padre

Eva maría
Momento destacado

Eva María descubre que Rebeca era la amante de Plutarco mientras él estaba casado con doña Antonia

Por ella soy Eva
Momento destacado

Tras los últimos acontecimientos, Mimí le confiesa a Juan Carlos su intención de dejar la ciudad

Están siendo días complicados para Mimí y demasiada la presión, por lo que toma la decisión de marcharse lejos, dejar a Juan Carlos y abandonar la ciudad.

Ozan, desafiante
Momento destacado | 25 de abril

Cihan impide que Harun le de a Ozan una noticia de la que no se recuperará

Cuando Harun descubre su vínculo real con Ozan, está decidido a contarle la verdad pase lo que pase.

Mimí

Juan Carlos intenta consolar a Mimí después de la detención de su prima y la sorprendente aparición de Dagoberto

Suzan comienza a sospechar que pasa algo raro entre Akif y Nebahat… ¿Descubrirá que la están engañando?

Hay algo extraño en la relación de Akif y Nebahat y Suzan está dispuesta a descubrirlo

Eva María

Helena se pregunta por qué Eva María sale huyendo cada vez que le habla de Juan Carlos

Publicidad