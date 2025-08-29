Nova (2%) crece y suma otro mes como la cadena femenina líder

Nova (2%) también sube y continúa, otro mes más, como la cadena femenina líder, registrando su dato más alto de los últimos cinco meses. Además, colidera la Tarde de lunes-viernes (3,1%) y continúa como la temática líder de su franja de novelas (15:00-22:45) con un 3%.

Logra el contenido no deportivo más visto de las temáticas con 'Emanet' (294.000 y 3,5%), que es la serie más vista de esta oferta y líder de su franja. También lidera 'Amarte así, Frijolito' (3,3% y 225.000), mientras que 'Mar de amor' (3,0% y 230.000), 'Por ella soy Eva' (2,7% y 179.000), 'Hermanos' (2,4% y 130.000) y 'Triunfo del amor' (2,6% y 215.000) se imponen a su directa competidora.