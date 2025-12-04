Martin estalla contra Fernando delante de Gabriela

Gabriela invita a Fernando a comer. Aunque a nadie le hace ilusión tenerlo a la mesa, él sigue encargándose de los asuntos de la Hacienda. Jimena, Sara y Norma ya tienen bastante con sus situaciones personales como para hacer frente a un rato de tensión más.

Norma tiene que escuchar los disparates de Dínora sobre su relación con Juan, Jimena tiene que seguir adelante con el divorcio con Óscar, aunque cada vez que se cruzan salten chispas y Sarita llora desolada porque piensa que nunca tendrá novio, visto que tiene que renunciar a Franco, porque no le parece bien su relación con él.

Así que tienen bastante poca paciencia como para aguantar los comentarios de Fernando sobre un supuesto ataque de Juan Reyes a los padres de Dínora Rosales. Tanto, que Norma da un golpe en la mesa enfrentándose a su madre pidiendo que deje de arremeter contra los hermanos Reyes. Sara le dice a Fernando que si fue solo para herirlas, bastante tiene con aguantarlo con los asuntos de la casa, y las tres hermanas terminan levantándose de la mesa.

Para rematar, el abuelo le dice a la cara que él solo debe meterse en los asuntos de negocios de la hacienda, pero no en los personales.

Vamos que ha durado poco la comida.