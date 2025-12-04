Sara le pide a Franco que no vuelva a besarla

Sara Elizondo ha entrado en una nueva dimensión. No solo ha cambiado el odio hacia Franco por amor, sino que está experimentando un montón de sentimientos que la confunden.

¿Cómo puede apreciar de pronto a alguien por quién sintió tanto desprecio? El mismo Franco se lo pregunta y así se lo hace saber.

Lo que queda claro entre ambos es que ninguno es uno cualquiera para el otro.

Sara no puede evitar recordarle a Jimena, a Rosario o a Eduvina, las mujeres con las que ha tenido altercados recientes, pero Franco se pone serio diciéndole que ella no tiene nada que ver con las demás.

Sea como sea, vuelven a besarse y aunque Sarita le pide que no lo haga más, en el fondo sabemos que le encanta, y que lo que le da miedo es enamorarse de un obrero, de un hermano Reyes y sobre todo, de Franco.

¿Será capaz de resistirse y sacar a la Sarita que conocemos o dejará vivir a la nueva versión que hay dentro de ella?