Norma abandona la hacienda Elizondo después de salir a la luz su relación con Juan

Gabriela se queda devastada al ver que dos de sus hijas la han dejado atrás.

Norma abandona la hacienda Elizondo después de salir a la luz su relación con Juan

Después de la conversación a tres entre Norma, Gabriela y Fernando, en la que quedó bien claro que Norma ama a Juan Reyes y que el hijo que espera es suyo, nada podía continuar como si nada.

Así que Norma toma la determinación de salir de la casa familiar y escapar. Ahora más que nunca quiere alejarse de Fernando y de su madre. Pero decide no mudarse todavía con Juan, si no con su amiga Emilce, ya que aun está casada y quiere hacer las cosas bien para poder unirse a Juan.

Entre las personas que se quedan más conmovidas con la marcha de dos de las hermanas Elizondo se encuentra el abuelo, que si bien no defiende el comportamiento de Norma y el daño que ha hecho a su madre, entiendo que su nieta se haya enamorado sin remedio y empieza a llorar al darse cuenta de lo mucho que las va a echar de menos.

Ahora es Sarita la única que se ha quedado junto a Gabriela, aunque ya le advirtió su abuelo, es demasiado joven para dejarse agriar el carácter como si madre y cargar con todo el orden de la hacienda.

Juan y Franco, que no podían dormir pensando en Norma y Jimena, se encuentran con una inesperada visita en plena noche.

