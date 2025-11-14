Ayaz empieza a pasar más tiempo con Asiye e incluso le dedica unas tiernas palabras de amor en italiano

Lo que en un principio era solo una apuesta con su primo Sarp se ha convertido en algo mucho más profundo. Ayaz ya no puede ocultar lo que siente: cada vez le gusta más Asiye.

Cuando descubre que ella trabaja vendiendo perritos calientes, decide acercarse con la excusa de echarle una mano. En realidad, su verdadera intención es pasar más tiempo con ella. Asiye se sorprende, pero acepta encantada su ayuda. ¿Será que también empieza a sentir algo por él? Desde la muerte de Doruk, había cerrado su corazón, pero Ayaz está logrando que vuelva a sonreír poco a poco.

El joven aprovecha cualquier oportunidad para compartir momentos con ella, y lo de trabajar juntos se ha convertido casi en una costumbre.

En una de esas ocasiones, Ayaz deja a Asiye boquiabierta al demostrar que se defiende en italiano atendiendo a una turista. Le explica que aprendió el idioma porque se enamoró de una chica italiana y, aprovechando el momento, le dedica unas tiernas palabras: "Ti amo tanto". Ella no entiende lo que significa, pero su gesto lo dice todo.

Su conexión crece cada día más, tanto dentro como fuera del colegio Ataman. Mientras ensayan un número de mimo, la química entre ambos se hace evidente. Asiye comienza a sentir algo por él, y Ayaz ya no tiene dudas: está profundamente enamorado de la hermana de Emel.