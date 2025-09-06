El sueño roto de Ömer: Ahmet reniega de él para proteger a Sarp

Ahmet y Ömer están cada vez más unidos. El señor Yilmaz invita a su hijo a tomar algo en una cafetería, y el joven Eren queda tan fascinado con el lugar que le confiesa a su padre que quiere llevar allí a sus hermanas en su día libre.

Durante ese encuentro, Ahmet aprovecha para abrirle su corazón a Ömer: no quiere que siga trabajando en el club. Le promete que le dará dinero regularmente para que a él y a sus hermanas no les falte nada.

La propuesta no entusiasma al chico, pero Ahmet es tajante: "A los padres no se les discute". Y, sin previo aviso, le lanza una pregunta que lo deja helado: "¿Cuándo piensas llamarme papá?". Ömer se queda sin palabras. Para suavizar este momento de tensión, su padre lo invita a entrar en una tienda de música para ver guitarras y baterías.

Poco después, Ahmet reúne a toda la familia para anunciar una decisión trascendental: va a reconocer legalmente a Ömer como su hijo biológico. "A partir de ahora, será parte de esta familia de manera oficial". La noticia cae como un jarro de agua fría sobre Şevval y Sarp, que, dominados por la rabia, le gritan que jamás lo permitirán. Ante ese rechazo, Ömer intenta renunciar: "Yo estoy contento así. No es necesario que haga más por mí", le dice a su padre.

Pero Sarp no está dispuesto a aceptar la decisión de Ahmet e idea un plan cruel: finge querer reconciliarse con su hermanastro y le pide que lo lleve en moto, alegando que su coche está en el taller.

En pleno trayecto, le cubre los ojos para que pierda el control. Ömer logra detenerse y bajarse antes de sufrir un accidente, pero Sarp lo provoca sin descanso hasta que ambos forcejean. La pelea termina con Sarp golpeándose la cabeza contra una piedra al caer al suelo.

Aunque recibe atención médica y su vida no corre peligro, en el hospital Sarp se hace pasar por víctima y acusa a Ömer de haber intentado matarlo. "Podría haber muerto por su culpa", asegura frente a todos. Ahmet empieza a dudar, convencido de que tal vez ha forzado demasiado la relación con Ömer y se precipitó al reconocerlo como hijo.

Şevval aprovecha la situación para presionar a su esposo aún más: "Si ese chico sigue a nuestro alrededor, cojo a mis hijos y me marcho", lo amenaza furiosa.

Finalmente, Ahmet habla con Ömer y le confiesa lo que ha decidido: He intentado ser un padre para ti, pero no funciona. "Si tengo que elegir, me quedo con Sarp. Es mi hijo, tengo que protegerlo", le asegura.

El muchacho no puede creer lo que está escuchando por boca de su padre y, con la voz entrecortada, responde: "Me había hecho ilusiones… Creí que podríamos ser padre e hijo". Y se marcha con el corazón roto, sabiendo que sus sueños de tener una familia acaban de desmoronarse.