¡Gran bronca entre Karsu y Reha! La tensión estalla entre ellos al descubrir que su marido sigue siendo un mentiroso

Karsu y Reha, al límite: la tensión estalla entre ellos cuando él incumple su promesa de pagar el colegio de sus hijos. Ella acaba pidiéndole el divorcio.

¡Gran bronca entre Karsu y Reha! La tensión estalla entre ellos al descubrir que su marido sigue siendo un mentiroso

Reha y Karsu acuden a terapia con la esperanza de salvar su matrimonio tras doce años de relación. Sin embargo, Çelik lo hace únicamente para conseguir que su marido pague la escuela de sus hijos en Estambul. Durante la sesión, ella se sincera con la psicóloga y admite sentir un gran vacío interior. Confiesa que se siente sola: "Me he dado cuenta de que durante todo mi matrimonio, Reha no me ha apoyado… me tenía a su disposición como a una criada", asegura con tristeza.

El empresario insiste en que sigue enamorado de su esposa y que la quiere con locura. Pero Karsu no puede olvidar su infidelidadcon su mejor amiga, Hande.

Karsu y Reha en terapia para susperar su crisis matrimonial

Al salir de la consulta, Karsu pregunta a su marido si ha pagado el colegio de sus hijos, pero descubre que no ha cumplido su promesa. Indignada, le recrimina que no se preocupe por el futuro de los niños. La discusión sube de tono y Reha pierde los papeles, lo que confirma a Karsu que su esposo no ha cambiado y que no piensa hacerlo. "Quiero divorciarme de ti. Sigues siendo un mentiroso y nunca vas a cambiar", le dice, exigiéndole que, a partir de ahora, solo se comunique con ella para asuntos relacionados con sus hijos.

La discusión continúa de forma acalorada cuando llegan a casa de Filiz. Allí, Atilla, un vecino amigo de Kuzey que oculta un oscuro secreto, escucha los gritos de Reha hacia Karsu y sale en defensa de la mujer. Sin embargo, la reacción del empresario lo incomoda y decide regresar a su casa.

Tras el altercado, Karsu se muestra muy triste y reúne a sus hijos para contarles que no podrán estudiar en la escuela privada donde han realizado unos exámenes para su admisión y que deberán matricularse en un colegio público. La noticia no es bien recibida por Tilsim, quien se niega rotundamente a ir a un centro que no sea de pago.

Karsu comunica a sus hijos que tendrán que cambiar de colegio

Nova, cadena femenina líder en septiembre

Nova se consolida como cadena femenina líder en septiembre

