Karsu rompe con Reha y decide rehacer su vida en Estambul junto a sus hijos

Karsu se instala en casa de su tía tras abandonar la mansión donde vivía con Reha. Él ha dejado a su mujer y a sus hijos en la calle, sin dinero, y ella no puede perdonarle que la haya traicionado con su mejor amiga, Hande. Así que busca refugio en la casa de Filiz, la hermana de su madre, porque no quiere convivir con su progenitora. Sigue enojada con ella y la culpa de la desaparición de Kuzey. Sin embargo, el destino es caprichoso y pone en el camino de Filiz a su nieto. Así descubre que su hija y sus nietos se han instalado en casa de su hermana.

Karsu no tiene más remedio que dar explicaciones a su madre, quien le reprocha haber ocultado su llegada a Estambul. "Todavía no te he perdonado", le responde su hija con rabia. La esposa de Reha le confiesa entre lágrimas que su marido le ha sido infiel con Hande. "Mientras yo lloraba la pérdida de mi hijo, mi mejor amiga consolaba a mi esposo", se lamenta. Filiz no se sorprende de la actitud de Reha y apoya a su hija. Además, le ruega que se muden a su casa, y finalmente Karsu acepta.

Así, Karsu y sus hijos, Selin, Tilsim y Kuzey, se trasladan a vivir con Filiz. Preocupada por las posibles represalias, Çelik telefonea a Reha siguiendo el consejo de su madre, temiendo que su yerno denuncie a su hija por secuestro. Sin embargo, la llamada solo empeora las cosas: la discusión estalla cuando Karsu le confiesa su intención de no volver a casa. El empresario resta importancia a su infidelidad, asegurando que "esas cosas ocurren todos los días", una respuesta que indigna aún más a su mujer.

Cuando Reha descubre que su familia se encuentra en casa de su suegra, viaja a Estambul decidido a recuperarla. "No podemos romper el matrimonio por un pequeño desliz. Te quiero y no puedo vivir sin ti", insiste. Pero Karsu no está dispuesta a regresar a su lado. "No voy a ser una mujer en casa para obedecer todas tus órdenes", le responde con firmeza. Y va más allá: le revela su decisión de quedarse en Estambul con sus hijos y le exige que se comporte como una persona civilizada tras la separación.