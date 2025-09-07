Hermanos

Yasmin logra despertar los celos de Asiye y provoca una fuerte discusión con Doruk

La madre de Doruk ha pedido ayuda a Yasmin para que su hijo se aleje de Asiye. Sabe que a la joven Yilmaz le gusta Doruk y no piensa desaprovechar la ocasión de acercarlos, organizando encuentros para que pasen más tiempo juntos.

Nebahat convence a su hijo para ir a un restaurante español. Mientras eligen los platos, Doruk se queda atónito al ver entrar por la puerta a Yasmin y su madre.

Tras la cena, unos bailarines comienzan a bailar flamenco e invitan a Doruk y Yasmin a unirse. Ambos salen a la pista y, entre risas y nervios, se atreven con sus primeros pasos al son de la música.

Doruk y Yasmin pasan una velada muy divertida bailando flamenco

Al día siguiente, Yasmin se cruza en el colegio con Doruk y Asiye y, con malicia, le cuenta a Doruk lo bien que se lo pasaron bailando en el restaurante. Asiye, dolida porque su novio no le había contado nada, se enfada y se marcha.

Doruk corre tras ella e intenta tranquilizarla: le explica que fue su madre Nebahat quien organizó la cena sin consultarle y que prefirió no decírselo por teléfono para evitar un malentendido.

Pero Yasmin no tarda en volver a provocar. Se acerca a Asiye cuando Doruk ya se ha marchado y, con sorna, le dice que hace el ridículo con sus celos. "Tú mejor no te metas. Ya te lo advertí, aléjate de mi novio", le responde Asiye con firmeza. La hija de Şevval, desafiante, replica: "Yo decido a quién me acerco y cuándo lo hago". La tensión estalla entre ellas y acaban peleando hasta que Ömer y Sarp intervienen a tiempo para separarlas.

Esa noche, Doruk no logra conciliar el sueño tras su discusión con Asiye y, al día siguiente, intenta hacer las paces, pero la joven sigue enfadada. Al ver acercarse a Yasmin, Asiye agarra a Doruk de las manos y finge que se han reconciliado para demostrarle a su rival que su relación sigue firme. Sin embargo, Doruk descubre la estrategia y se siente utilizado: "No me gusta lo que acabas de hacer, Asiye", le dice, dolido, antes de marcharse.

Doruk se enoja con Asiye: “No me gusta nada lo que acabas de hacer"
El sueño roto de Ömer: Ahmet reniega de él para proteger a Sarp

El sueño roto de Ömer: Ahmet reniega de él para proteger a Sarp

Boda interrumpida: Juan Carlos revela su verdadera identidad a Adriano en el altar y Helena lo rechaza

Boda interrumpida: Juan Carlos revela su verdadera identidad a Adriano en el altar y Helena lo rechaza

Tolga, destrozado: Leyla no sobrevive a la caída por las escaleras, pero su corazón podría darle una nueva oportunidad a una niña
Tolga, destrozado: Leyla no sobrevive a la caída por las escaleras, pero su corazón podría darle una nueva oportunidad a una niña

Adriano sucumbe a los encantos de Mimí y su boda con Eva María corre peligro
Adriano sucumbe a los encantos de Mimí y su boda con Eva María corre peligro

Plutarco descubre que Juan Carlos sigue vivo y está dispuesto a deshacerse de él y de Helena para que impedir que estén juntos
Plutarco descubre que Juan Carlos sigue vivo y está dispuesto a deshacerse de él y de Helena para que impedir que estén juntos

Plutarco recibe una noticia que lo llena de ira: Juan Carlos no ha muerto y no descarta deshacerse de él y de Helena para que no estén juntos.

"Lo único que quiero es que seas mi papá": el emotivo reencuentro de Lalito y Juan Carlos tras un tiempo sin verse
"Lo único que quiero es que seas mi papá”: el conmovedor reencuentro de Lalito con Juan Carlos, a quien creía muerto

Un reencuentro muy especial: Juan Carlos y Lalito, unidos de nuevo después de que el pequeño creyera que el empresario había muerto.

Eva María es nombrada Mujer del Año y Plutarco intenta ensombrecer su triunfo sin éxito

Eva María es nombrada Mujer del Año y Plutarco intenta ensombrecer su triunfo sin éxito

Por ella soy Eva

La identidad de Eva María queda comprometida y acude a sus mejores amigos en busca de ayuda

