Nova se consolida como cadena femenina líder en septiembre

Las novelas de Nova, como Amarte así Frijolito o Cuando me enamoro, ocupan las tardes de miles de espectadores de lunes a viernes.

Nova (1,9%) continúa otro mes como la cadena femenina líder, consolidando su resultado y a una ventaja de +0,5 puntos sobre su competidora.

Vuelve a liderar su franja de novelas de lunes a viernes (15:00-22:45) con un 2,8%.

En estas horas, las series Mar de amor, Amarte así Frijolito, Cuando me enamoro o Amor sin límite, reúnen gran cantidad de espectadores que disfrutan de sus historias de pasión, drama y amor.

En nova tenemos el contenido no deportivo más visto de la oferta temática con Emanet (300.000 y 3,4%), líder de su franja.

También lidera Mar de amor (3% y 239.000) y los capítulos finales de Por ella soy Eva (2,4% y 225.000), una apasionante serie a la que hemos dicho adiós en septiembre junto a todos vosotros.

Además, superan a su directa competidora las series Amarte así, Frijolito (3,1% y 218.000), Cuando me enamoro (2,4% y 190.000), Hermanos (2,1% y 122.000), Triunfo del amor (2,1% y 226.000), el estreno de Amor sin límite (1,9% y 214.000) y, en el fin de semana, Pecado original (1,9% y 163.000).

Con toda esta oferta, Nova se establece como cadena de referencia entre los aficionados a las telenovelas.

¡Gran bronca entre Karsu y Reha! La tensión estalla entre ellos al descubrir que su marido sigue siendo un mentiroso

Karsu rompe con Reha y decide rehacer su vida en Estambul junto a sus hijos

¡Pillado in fraganti! Karsu sorprende a su marido Reha en los brazos de su mejor amiga Hande
Entre la vida y la muerte, Ömer imagina la boda de su hermana Asiye, mientras Aybike sueña con su futuro junto a Berk
La tragedia golpea a los Eren y sus amigos: tras un brutal tiroteo todos luchan por su vida y uno no logra sobrevivir
Los Eren y sus amigos al borde de la muerte tras ser tiroteados y uno de ellos termina falleciendo.

La prueba de ADN revela que Kuzey es hijo de Karsu y Reha y ahora le toca regresar a casa con su verdadera familia
El ADN confirma que Kuzey es hijo de Karsu y Reha y debe empezar de cero con su verdadera familia.

Doruk y Asiye logran sobrevivir al secuestro gracias al rescate heroico de Akif

El destino hace que Karsu se reencuentre con su hijo Kuzey desaparecido

Infidelidad y traición: Reha engaña a Karsu con su mejor amiga

Reha engaña a Karsu con su mejor amiga y sospecha que ella también le es infiel: ¡se lía parda!

