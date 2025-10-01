Nova se consolida como cadena femenina líder en septiembre

Nova (1,9%) continúa otro mes como la cadena femenina líder, consolidando su resultado y a una ventaja de +0,5 puntos sobre su competidora.

Vuelve a liderar su franja de novelas de lunes a viernes (15:00-22:45) con un 2,8%.

En estas horas, las series Mar de amor, Amarte así Frijolito, Cuando me enamoro o Amor sin límite, reúnen gran cantidad de espectadores que disfrutan de sus historias de pasión, drama y amor.

En nova tenemos el contenido no deportivo más visto de la oferta temática con Emanet (300.000 y 3,4%), líder de su franja.

También lidera Mar de amor (3% y 239.000) y los capítulos finales de Por ella soy Eva (2,4% y 225.000), una apasionante serie a la que hemos dicho adiós en septiembre junto a todos vosotros.

Además, superan a su directa competidora las series Amarte así, Frijolito (3,1% y 218.000), Cuando me enamoro (2,4% y 190.000), Hermanos (2,1% y 122.000), Triunfo del amor (2,1% y 226.000), el estreno de Amor sin límite (1,9% y 214.000) y, en el fin de semana, Pecado original (1,9% y 163.000).

Con toda esta oferta, Nova se establece como cadena de referencia entre los aficionados a las telenovelas.