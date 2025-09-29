¡Pillado in fraganti! Karsu sorprende a su marido Reha en los brazos de su mejor amiga Hande

El hombre que ha criado a Kuzey durante los últimos tres años está en la mansión de los Özkan. Se ha visto obligado a entregar al pequeño a su verdadera familia tras realizarle una prueba de ADN cuyo resultado no deja lugar a dudas: el niño es hijo de Karsu.

Sin embargo, el yerno de Filiz no ve con buenos ojos que el hombre que ha cuidado de su hijo siga cerca de él y así se lo hace saber sin tapujos: "No sé si fuiste tú o tu mujer, pero uno de vosotros me arrebató a mi hijo y lo habéis estado escondiendo tres años", le recrimina.

Reha le recuerda que Kuzey es su hijo y le pide que no vuelva a ver al pequeño. Si no obedece, el empresario está dispuesto a solicitar una orden de alejamiento: "Tú no eres su padre, solo una persona que ha estado cuidando del niño", le recalca.

Al despedirse, Kuzey quiere irse con quien considera su padre, pero Reha pierde los papeles y le insinúa al niño que ese hombre es un secuestrador. Karsu le para los pies y le pide que se controle. "Has sentado a un secuestrador en mi mesa y le has dado de comer", le reprocha a su mujer, pero ella le explica que es inocente, aunque a su marido le cuesta creerlo. Además, le engaña haciéndole creer que está dispuesto a aceptar dinero a cambio de desaparecer de la vida de Kuzey.

Llega la hora de la despedida y el hombre, que ha hecho de padre para Kuzey, se despide de él. El pequeño no quiere quedarse con sus padres biológicos. "Tienes que respetar a tus padres y a tus hermanas", le dice. Pero, cuando se marcha, el niño sale detrás de él y le ruega que no se vaya. Al hombre se le desgarra el corazón, pero Reha le ha amenazado y no quiere problemas con la justicia, así que opta por irse. Kuzey culpa a su madre de lo ocurrido.

A la mañana siguiente, Karsu se reúne con el que ha sido el segundo padre de Kuzey. Le explica que Reha lo amenazó y le ha prohibido ver al niño, aunque la hija de Filiz sí quiere que siga en su vida. En ese momento aparece Reha hecho una furia: su hija Tilsim le ha contado que su madre estaba con él y se presenta en el hotel donde se hospeda pidiéndole una explicación. La acusa de quedar a solas con hombres y vuelve a amenazar al hombre que cuidó de su pequeño: "Como te vuelva a ver delante de mi hijo, te pienso destrozar la vida", le grita fuera de sí. Y hace lo propio con su mujer: “Como vuelvas a utilizar la maternidad como excusa, te echaré a la calle”.

Tras lo sucedido, Karsu visita a Hande para desahogarse y se queda en shock al ver a su marido en actitud cariñosa con su mejor amiga. "Siento mucho haber interrumpido, seguid con lo vuestro", les dice enojada.

Su reacción no se hace esperar. Hace las maletas para abandonar la vivienda familiar y le reprocha a su marido su aventura con su mejor amiga: "Mientras yo lloraba la pérdida de mi hijo, tú te acostabas con mi mejor amiga", le recrimina. Él se disculpa asegurando que solo se ha visto con Hande una vez y que no ha significado nada. "A mí no vas a volver a verme el pelo", le advierte ella.

Al final, Karsu se lleva a sus hijos a Estambul y busca refugio en casa de su tía. La mujer de Reha le pide a su familiar que no le comunique a su madre que está allí viviendo y le explica que su intención es buscar un trabajo para mantener a sus hijos porque va a divorciarse de su marido. Kuzey, aprovecha un descuido de sus hermanas y de su madre, para huir de allí y se encuentra por casualidad con su abuela Filiz, quien descubre que están allí alojados todos y que han dado con el paradero de su nieto.