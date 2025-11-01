Franco rompe con Jimena y corre a los brazos de Rosario Montes

Jimena invita a Franco a salir por la noche pese a que él la dejó plantada en su última cita, y el joven acepta con una condición: que Leandro Santos no los acompañe. Sin embargo, ella no respeta su deseo y termina invitando a su amigo.

Franco planea confesarle a la menor de las Elizondo que no siente nada por ella, pero Jimena tiene otro plan: llevarlo al bar Alcalá, donde va a actuar Rosario Montes. La idea le disgusta profundamente, pues no quiere que la mujer a la que ama lo vea allí con la hermana de Norma. Durante la actuación, Jimena aprovecha para besarlo justo cuando Rosario se acerca a él mientras canta.

Después del espectáculo, la cantante se encierra furiosa en su camerino. "El muy descarado se atrevió a venir con Jimena después de jurarme que rompería su compromiso", le dice indignada a una compañera.

Franco decide ser sincero con Jimena y poner fin a su relación. Ella, que ya sospechaba algo, se enfrenta a él: "¿No tienes valor para decirme que ya no me quieres y que posiblemente nunca me has querido?". El joven Reyes admite que está enamorado de Rosario, y Jimena le responde con una bofetada. "Aunque sufras, tenía que ser sincero", le confiesa él. "Solo siento desprecio por ti. No vuelvas a acercarte a mí", le advierte ella antes de marcharse.

Fuera de sí, Jimena abandona el bar, y Franco aprovecha el momento para hablar con Rosario Montes. Le asegura que ha roto con la hija de Bernardo. Rosario sigue muy enamorada de él, pero no está dispuesta a permitir que el joven juegue con sus sentimientos. ¿Acabará perdonándolo?