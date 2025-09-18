Hermanos

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ayla arruina a los Eren y Gönül chantajea a Orhan para que vuelva a su lado a cambio de ayudarle a recuperar el dinero que les han robado

Ayla deja en la miseria a los Eren y Gönül chantajea a Orhan para recuperarlo. ¿Volverá a su lado?

Ayla arruina a los Eren y Gönül chantajea a Orhan para que vuelva a su lado a cambio de ayudarle a recuperar el dinero que les han robado

Publicidad

Nova
Publicado:

Ayla logra vengarse de Sengül y deja a su familia en la miseria. La tía de los Eren, cegada por la ambición y tras acumular miles de liras en el negocio del aceite, decide vender su casa para seguir invirtiendo. Sin embargo, la madre de Berk termina quedándose con la vivienda y el gallinero y, sin mostrar compasión, les ordena abandonar la casa en plena noche de invierno.

Los Eren y sus tíos son desalojados de sus casas

Para sobrevivir a las gélidas temperaturas, la familia se refugia en una obra en construcción, encendiendo una hoguera mientras buscan una salida a sus problemas. Sengül y su hijo pequeño se trasladan temporalmente a casa de unos familiares.

Los Eren se ven obligados a dormir en la calle tras la traición de Ayla

En medio de este caos, Gönül aprovecha la debilidad de Orhan para intentar recuperarlo. Le asegura que, si vuelve con ella, le ayudará a recuperar el dinero perdido y le revelará quién está detrás del fraude del aceite de oliva. Gönül insiste en que solo quiere que Sengül crea que la ha abandonado, pero Orhan se mantiene firme: nunca volverá a hacer daño a la madre de sus hijos, menos aún ahora que se ha reconciliado con ella.

Pero, la desesperación económica acaba doblegando a Orhan, que acepta el trato: "Lo haré por mí familia. Sólo por mi familia", le recalca a Gönül antes de entrar al restaurante, consciente de que después no habrá vuelta atrás.

Más tarde, Sengül recibe una llamada de Gönül en la que le revela que Ayla fue quien la engañó. "Te tendió una trampa porque eres codiciosa", le confiesa. Además, se ofrece a testificar a su favor. "¿Por qué me haces este favor?", pregunta sorprendida la madre de Aybike. Gönül le responde que lo hace porque es una mujer "de buen gran corazón y maravillosa".

Sengül descubre que Ayla fue quien la engañó
Nova» Series» Hermanos» Mejores momentos

Publicidad

Series

Ayla arruina a los Eren y Gönül chantajea a Orhan para que vuelva a su lado a cambio de ayudarle a recuperar el dinero que les han robado

Ayla arruina a los Eren y Gönül chantajea a Orhan para que vuelva a su lado a cambio de ayudarle a recuperar el dinero que les han robado

Doruk sueña en voz alta y comparte con Asiye su visión de un futuro ideal a su lado

Doruk sueña en voz alta y le cuenta a Asiye cómo imagina su futuro ideal a su lado

La suerte no acompaña a Akif: Suzan descubre su infidelidad con Nebahat y Şevval termina atropellándolo

La suerte no acompaña a Akif: Suzan descubre su infidelidad con Nebahat y Şevval termina atropellándolo

Final inolvidable de Por ella soy Eva: el amor y la felicidad triunfan en su último capítulo
Momento destacado

Final inolvidable de Por ella soy Eva: el amor y la felicidad triunfan en su último capítulo

Ömer y Asiye destapan la verdad sobre la muerte de Sevgi y Ahmet toma cartas en el asunto
Momento destacado

Ömer y Asiye destapan la verdad sobre la muerte de Sevgi y Ahmet toma cartas en el asunto

Confesiones, traiciones y un giro inesperado: Plutarco y Juan Carlos acaban en prisión
Momento destacado

Confesiones, traiciones y un giro inesperado: Juan Carlos y Plutarco acaban en prisión

Las confesiones y traiciones acaban con Juan Carlos y Plutarco entre rejas.

Asiye echa a Ömer de casa tras dudar de que Yasmin y su madre estuvieran detrás de la muerte de Sevgi
Momento destacado

Asiye echa a Ömer de casa tras dudar de que Yasmin y su madre estuvieran detrás de la muerte de Sevgi

Asiye expulsa a Ömer de casa por poner en duda que Yasmin y su madre sean las culpables de la muerte de Sevgi.

Adriano reaparece y desenmascara a Plutarco para que acabe en prisió

¡Adriano no ha muerto! Reaparece para desenmascarar a Plutarco y que acabe en prisión

Juan Carlos se derrumba en prisión tras descubrir que será padre y que Helena prepara su boda con Plutarco

Juan Carlos se derrumba en prisión tras descubrir que será padre y que Helena prepara su boda con Plutarco

Amor sin límite

Descubre todas las novedades de la programación de Nova: la mejor manera de convertir la ficción en realidad

Publicidad