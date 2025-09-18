Ayla arruina a los Eren y Gönül chantajea a Orhan para que vuelva a su lado a cambio de ayudarle a recuperar el dinero que les han robado

Ayla logra vengarse de Sengül y deja a su familia en la miseria. La tía de los Eren, cegada por la ambición y tras acumular miles de liras en el negocio del aceite, decide vender su casa para seguir invirtiendo. Sin embargo, la madre de Berk termina quedándose con la vivienda y el gallinero y, sin mostrar compasión, les ordena abandonar la casa en plena noche de invierno.

Para sobrevivir a las gélidas temperaturas, la familia se refugia en una obra en construcción, encendiendo una hoguera mientras buscan una salida a sus problemas. Sengül y su hijo pequeño se trasladan temporalmente a casa de unos familiares.

En medio de este caos, Gönül aprovecha la debilidad de Orhan para intentar recuperarlo. Le asegura que, si vuelve con ella, le ayudará a recuperar el dinero perdido y le revelará quién está detrás del fraude del aceite de oliva. Gönül insiste en que solo quiere que Sengül crea que la ha abandonado, pero Orhan se mantiene firme: nunca volverá a hacer daño a la madre de sus hijos, menos aún ahora que se ha reconciliado con ella.

Pero, la desesperación económica acaba doblegando a Orhan, que acepta el trato: "Lo haré por mí familia. Sólo por mi familia", le recalca a Gönül antes de entrar al restaurante, consciente de que después no habrá vuelta atrás.

Más tarde, Sengül recibe una llamada de Gönül en la que le revela que Ayla fue quien la engañó. "Te tendió una trampa porque eres codiciosa", le confiesa. Además, se ofrece a testificar a su favor. "¿Por qué me haces este favor?", pregunta sorprendida la madre de Aybike. Gönül le responde que lo hace porque es una mujer "de buen gran corazón y maravillosa".