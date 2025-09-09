Series

En directoPROGRAMACIÓN TV

Las mejores series

Descubre todas las novedades de la programación de Nova: la mejor manera de convertir la ficción en realidad

Las series de siempre y los mejores estrenos los tenemos ya en Nova. Descubre todo lo que está por venir.

Amor sin límite

Publicidad

Nova
Publicado:

En Nova seguimos estando cerca de ti con nuevos contenidos que nos hacen soñar.

Aprenderemos muy pronto lo que significa querer sin medida con el estreno de ‘Amor sin límite’, una nueva serie en la que la protagonista Karsu dedica su vida a recuperar a su hijo.

Viviremos la emoción con la temporada final de 'Vera', la sarcástica inspectora de policía que nos ha conquistado con su entusiasmo y profesionalidad.

No nos olvidamos de 'Emanet', la serie que enganchó a la audiencia con la historia de Seher, que se ve envuelta en una vorágine de tensión, sentimientos ocultos y atracción inesperada con Yaman, por hacerse cargo de su sobrino Yusuf, tras la muerte de su hermana.

Daremos rienda suelta a la pasión de siempre con 'Cuando me enamoro', con el amor profundo de Renata y Jerónimo, condenado al sufrimiento por el rencor y la venganza, y por el veneno implacable de una terrible mentira.

Aunque, si hablamos de locuras por amor, tenemos siempre presente 'Pasión de gavilanes', cuando se cumplen 20 años de su llegada a España.

No te pierdas toda la programación de Nova y prepárate para lo que llega muy pronto.

Nova» Series

Publicidad

Series

Juan Carlos se derrumba en prisión tras descubrir que será padre y que Helena prepara su boda con Plutarco

Juan Carlos se derrumba en prisión tras descubrir que será padre y que Helena prepara su boda con Plutarco

Amor sin límite

Descubre todas las novedades de la programación de Nova: la mejor manera de convertir la ficción en realidad

Helena se enfrenta a su peor momento: cárcel para Juan Carlos, un bebé en camino y la trágica muerte de Adriano

Helena se enfrenta a su peor momento: cárcel para Juan Carlos, un bebé en camino y la trágica muerte de Adriano

Yasmin logra despertar los celos de Asiye y provoca una fuerte discusión con Doruk
Momento destacado

Yasmin logra despertar los celos de Asiye y provoca una fuerte discusión con Doruk

El sueño roto de Ömer: Ahmet reniega de él para proteger a Sarp
Momento destacado

El sueño roto de Ömer: Ahmet reniega de él para proteger a Sarp

Boda interrumpida: Juan Carlos revela su verdadera identidad a Adriano en el altar y Helena lo rechaza
Momento destacado

Boda interrumpida: Juan Carlos revela su verdadera identidad a Adriano en el altar y Helena lo rechaza

Juan Carlos confiesa su identidad ante Adriano el día de su boda y recibe el rechazo de Helena.

Tolga, destrozado: Leyla no sobrevive a la caída por las escaleras, pero su corazón podría darle una nueva oportunidad a una niña
Momento destacado

Tolga, destrozado: Leyla no sobrevive a la caída por las escaleras, pero su corazón podría darle una nueva oportunidad a una niña

Tragedia y esperanza: Leyla muere tras caer por las escaleras, pero su corazón podría salvar otra vida.

Adriano sucumbe a los encantos de Mimí y su boda con Eva María corre peligro

Adriano sucumbe a los encantos de Mimí y su boda con Eva María corre peligro

Plutarco descubre que Juan Carlos sigue vivo y está dispuesto a deshacerse de él y de Helena para que impedir que estén juntos

Plutarco descubre que Juan Carlos sigue vivo y está dispuesto a deshacerse de él y de Helena para que impedir que estén juntos

"Lo único que quiero es que seas mi papá": el emotivo reencuentro de Lalito y Juan Carlos tras un tiempo sin verse

"Lo único que quiero es que seas mi papá”: el conmovedor reencuentro de Lalito con Juan Carlos, a quien creía muerto

Publicidad