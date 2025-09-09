Descubre todas las novedades de la programación de Nova: la mejor manera de convertir la ficción en realidad

En Nova seguimos estando cerca de ti con nuevos contenidos que nos hacen soñar.

Aprenderemos muy pronto lo que significa querer sin medida con el estreno de ‘Amor sin límite’, una nueva serie en la que la protagonista Karsu dedica su vida a recuperar a su hijo.

Viviremos la emoción con la temporada final de 'Vera', la sarcástica inspectora de policía que nos ha conquistado con su entusiasmo y profesionalidad.

No nos olvidamos de 'Emanet', la serie que enganchó a la audiencia con la historia de Seher, que se ve envuelta en una vorágine de tensión, sentimientos ocultos y atracción inesperada con Yaman, por hacerse cargo de su sobrino Yusuf, tras la muerte de su hermana.

Daremos rienda suelta a la pasión de siempre con 'Cuando me enamoro', con el amor profundo de Renata y Jerónimo, condenado al sufrimiento por el rencor y la venganza, y por el veneno implacable de una terrible mentira.

Aunque, si hablamos de locuras por amor, tenemos siempre presente 'Pasión de gavilanes', cuando se cumplen 20 años de su llegada a España.

No te pierdas toda la programación de Nova y prepárate para lo que llega muy pronto.