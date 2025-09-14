Doruk sueña en voz alta y le cuenta a Asiye cómo imagina su futuro ideal a su lado

Doruk y Asiye atraviesan su mejor etapa desde que retomaron su relación. Aprovechan cada instante para estar juntos, tanto en el colegio como en su tiempo libre. Desde que Doruk dejó la casa de su madre para vivir con Tolga, se ha visto obligado a trabajar para salir adelante.

Por eso, siempre que pueden, buscan empleos juntos. La última vez probaron suerte en un taller de costura y, aunque no resultó como esperaban, no se rinden: ahora se han lanzado a pegar carteles de conciertos por la ciudad.

Mientras reparten la publicidad, Doruk sueña en voz alta y le comenta que algún día ellos también darán conciertos. Asiye, curiosa, le pregunta si cree que sus sueños llegarán a cumplirse. El joven Atakul va aún más lejos y le describe cómo imagina su vida de cuento de hadas: "Será preciosa".

En su fantasía, forman un dúo musical, llenan salas de conciertos, viven en una gran casa, tienen el coche más moderno del mercado y… ¡se casan y son padres de cuatro hijos! ¿Se hará realidad?