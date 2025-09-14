Hermanos

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Doruk sueña en voz alta y le cuenta a Asiye cómo imagina su futuro ideal a su lado

Doruk le describe a Asiye la vida de sus sueños junto a ella.

Doruk sueña en voz alta y comparte con Asiye su visión de un futuro ideal a su lado

Publicidad

Nova
Publicado:

Doruk y Asiye atraviesan su mejor etapa desde que retomaron su relación. Aprovechan cada instante para estar juntos, tanto en el colegio como en su tiempo libre. Desde que Doruk dejó la casa de su madre para vivir con Tolga, se ha visto obligado a trabajar para salir adelante.

Por eso, siempre que pueden, buscan empleos juntos. La última vez probaron suerte en un taller de costura y, aunque no resultó como esperaban, no se rinden: ahora se han lanzado a pegar carteles de conciertos por la ciudad.

Doruk se imagina casado con Asiye y siendo padre de cuatro niños

Mientras reparten la publicidad, Doruk sueña en voz alta y le comenta que algún día ellos también darán conciertos. Asiye, curiosa, le pregunta si cree que sus sueños llegarán a cumplirse. El joven Atakul va aún más lejos y le describe cómo imagina su vida de cuento de hadas: "Será preciosa".

En su fantasía, forman un dúo musical, llenan salas de conciertos, viven en una gran casa, tienen el coche más moderno del mercado y… ¡se casan y son padres de cuatro hijos! ¿Se hará realidad?

Nova» Series» Hermanos

Publicidad

Series

Doruk sueña en voz alta y comparte con Asiye su visión de un futuro ideal a su lado

Doruk sueña en voz alta y le cuenta a Asiye cómo imagina su futuro ideal a su lado

La suerte no acompaña a Akif: Suzan descubre su infidelidad con Nebahat y Şevval termina atropellándolo

La suerte no acompaña a Akif: Suzan descubre su infidelidad con Nebahat y Şevval termina atropellándolo

Final inolvidable de Por ella soy Eva: el amor y la felicidad triunfan en su último capítulo

Final inolvidable de Por ella soy Eva: el amor y la felicidad triunfan en su último capítulo

Ömer y Asiye destapan la verdad sobre la muerte de Sevgi y Ahmet toma cartas en el asunto
Momento destacado

Ömer y Asiye destapan la verdad sobre la muerte de Sevgi y Ahmet toma cartas en el asunto

Confesiones, traiciones y un giro inesperado: Plutarco y Juan Carlos acaban en prisión
Momento destacado

Confesiones, traiciones y un giro inesperado: Juan Carlos y Plutarco acaban en prisión

Asiye echa a Ömer de casa tras dudar de que Yasmin y su madre estuvieran detrás de la muerte de Sevgi
Momento destacado

Asiye echa a Ömer de casa tras dudar de que Yasmin y su madre estuvieran detrás de la muerte de Sevgi

Asiye expulsa a Ömer de casa por poner en duda que Yasmin y su madre sean las culpables de la muerte de Sevgi.

Adriano reaparece y desenmascara a Plutarco para que acabe en prisió
Momento destacado

¡Adriano no ha muerto! Reaparece para desenmascarar a Plutarco y que acabe en prisión

¡Sorpresa! Adriano reaparece vivo para desenmascarar a Plutarco y entregarlo a la policía.

Juan Carlos se derrumba en prisión tras descubrir que será padre y que Helena prepara su boda con Plutarco

Juan Carlos se derrumba en prisión tras descubrir que será padre y que Helena prepara su boda con Plutarco

Amor sin límite

Descubre todas las novedades de la programación de Nova: la mejor manera de convertir la ficción en realidad

Helena se enfrenta a su peor momento: cárcel para Juan Carlos, un bebé en camino y la trágica muerte de Adriano

Helena se enfrenta a su peor momento: cárcel para Juan Carlos, un bebé en camino y la trágica muerte de Adriano

Publicidad