Asiye echa a Ömer de casa tras dudar de que Yasmin y su madre estuvieran detrás de la muerte de Sevgi

Akif, cansado de las constantes intromisiones de Ahmet en su relación con Suzan, acude al club decidido a enfrentarlo cara a cara: "No intentes crear problemas entre mi mujer y yo. Cuidado con lo que haces o te arrepentirás del día en que naciste".

La tensión se dispara y ambos empiezan a forcejear. En medio del altercado, el padre de Ahmet abandona la sala, harto por la actitud del empresario. Akif, aprovechando la situación, le lanza una advertencia a Şevval para que controle a su marido. "Como siga así le contaré que tu hija y tú encerrasteis a la señora Sevgi en ese sótano inmundo", le dice. Sin darse cuenta, Asiye está justo detrás de la puerta escuchándolo todo.

Impactada, la joven Eren entra de golpe en la sala y se dirige directamente a la esposa de Ahmet: "¿Eso es cierto? ¿Usted mató a la señora Sevgi?". Şevval se queda paralizada y lo niega todo. Asiye, convencida de que no dice la verdad, se marcha del club gritándole "asesina".

Pese a no hablar con su hermano, Asiye corre al gallinero para contarle a Ömer lo que acaba de oír: que la señora Sevgi estuvo encerrada en un sótano antes de morir.

El mundo de Ömer se desmorona al descubrir que Yasmin y su madre privaron de libertad a su abuela y promete vengarse. Asiye intenta detenerlo, pero justo en ese momento Akif aparece. "¿No tendríamos que ir a la policía? ¿No tendrían que recibir su merecido?", le pregunta ella, alterada.

Akif se desentiende y acusa a Asiye de haber malinterpretado la charla con Şevval. Según él, la mujer de Ahmet lo había amenazado minutos antes con revelar su aventura con Nebahat si no colaboraba.

"Tu obsesión con Yasmin ha ido demasiado lejos", le responde Ömer, que termina creyendo la versión de Akif. La joven no soporta que su hermano no confíe en ella y, furiosa, lo expulsa de su casa: "Fuera de mi vida. Ya no eres mi hermano".

Ömer se marcha destrozado y va a la playa a llorar, recordando las duras palabras de su hermana. Más tarde, Oğulcan lo encuentra y trata de animarlo tras ser echado de casa. "Me ha dolido mucho lo que ha hecho mi hermana", le confiesa el joven Eren a su primo. Oğulcan se ofrece a acogerlo en su hogar, pero Ömer no quiere estar tan cerca de Asiye por ahora.