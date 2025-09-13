La suerte no acompaña a Akif: Suzan descubre su infidelidad con Nebahat y Şevval termina atropellándolo

Akif Atakul llevaba tiempo traicionando a Suzan con Nebahat, su ex y madre de su hijo Doruk. Aunque Ahmet intentó abrirle los ojos a la madre de Ömer, ella siempre se negaba a creerlo o lo defendía.

Las sospechas de Suzan se intensificaron al descubrir que su marido no se reunía con un amigo, sino con… ¡Nebahat! Aun así, Akif volvió a zafarse de la situación con otra mentira.

Pero la suerte no le iba a sonreír siempre. Suzan se encuentra con Şevval, visiblemente afectada por el alcohol tras enterarse de que Ahmet quiere divorciarse de ella.

En medio de una discusión, Şevval termina confesándole a Suzan: ¡Akif la está engañando! Para que no haya dudas, le muestra la prueba definitiva: la foto en la que Akif y Nebahat se estaban besándose.

Suzan se queda sin palabras y destrozada al confirmar la infidelidad de su marido. ¿Qué pasará ahora? ¿Le contará a su, todavía esposo, que conoce la verdad?

Furiosa, Suzan llega a casa y despierta a Akif tirándole un vaso de agua a la cara. "¡Maldita sea tu estampa!", le espeta mientras le da una bofetada y exige explicaciones sobre lo ocurrido con su exmujer.

Como en ocasiones anteriores, Atakullo niega todo y afirma ser víctima de un complot. "Habrás visto un montaje, ¿qué otra cosa podría ser?", se justifica el empresario. Pero las palabras ya no tienen peso para su esposa.

Entre gritos, Suzan lo expulsa de casa y le deja claro que no quiere volver a verlo ni saber nada más de él. Aunque Akif insiste en que está cometiendo un error, ella no cede.

Después, Akif va a pedirle cuentas a Şevval. "¿Cómo has podido venderme?", le pregunta enfadado. Pero a la mujer de Ahmet ya nada le importa tras haber recibido la petición de divorcio. Lo que no sospecha es que Ahmet lo ha grabado todo para poder denunciarla ante la policía.

El marido de Suzan coge una moto y Şevval va tras él en su coche para detenerlo. Sin embargo, todo termina en tragedia: ¡Şevval atropella a Akif! ¿La vida del empresario correrá peligro?