Por ella soy Eva

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Juan Carlos se derrumba en prisión tras descubrir que será padre y que Helena prepara su boda con Plutarco

En prisión, Juan Carlos se enfrenta la noticia de que será padre mientras Helena planea casarse con Plutarco.

Juan Carlos se derrumba en prisión tras descubrir que será padre y que Helena prepara su boda con Plutarco

Publicidad

Nova
Publicado:

Santiago visita a Juan Carlos en la cárcel y le revela dos impactantes noticias: Helena ha retomado su relación con Plutarco y planea casarse con el empresario, mientras que la madre de Lalito espera un hijo suyo.

El hijo de Eugenia estalla de felicidad al saber que será padre, pero al mismo tiempo lo invade la angustia al pensar que Helena podría unir su vida al cuñado de Adriano. Desesperado, Juan Carlos insiste en salir cuanto antes de prisión para impedir que la hija de Silvia cometa un terrible error.

Juan Carlos se derrumba al no poder salir de prisión

Santiago intenta tranquilizarlo y le pide paciencia. "No quiero desanimarte, pero tu abogado asegura que tu caso está muy difícil", le advierte. Juan Carlos se derrumba al recordar los cargos que tiene en su contra: fraude y el asesinato de Mendoza.

Nova» Series» Por ella soy Eva» Mejores momentos

Publicidad

Series

Juan Carlos se derrumba en prisión tras descubrir que será padre y que Helena prepara su boda con Plutarco

Juan Carlos se derrumba en prisión tras descubrir que será padre y que Helena prepara su boda con Plutarco

Amor sin límite

Descubre todas las novedades de la programación de Nova: la mejor manera de convertir la ficción en realidad

Helena se enfrenta a su peor momento: cárcel para Juan Carlos, un bebé en camino y la trágica muerte de Adriano

Helena se enfrenta a su peor momento: cárcel para Juan Carlos, un bebé en camino y la trágica muerte de Adriano

Yasmin logra despertar los celos de Asiye y provoca una fuerte discusión con Doruk
Momento destacado

Yasmin logra despertar los celos de Asiye y provoca una fuerte discusión con Doruk

El sueño roto de Ömer: Ahmet reniega de él para proteger a Sarp
Momento destacado

El sueño roto de Ömer: Ahmet reniega de él para proteger a Sarp

Boda interrumpida: Juan Carlos revela su verdadera identidad a Adriano en el altar y Helena lo rechaza
Momento destacado

Boda interrumpida: Juan Carlos revela su verdadera identidad a Adriano en el altar y Helena lo rechaza

Juan Carlos confiesa su identidad ante Adriano el día de su boda y recibe el rechazo de Helena.

Tolga, destrozado: Leyla no sobrevive a la caída por las escaleras, pero su corazón podría darle una nueva oportunidad a una niña
Momento destacado

Tolga, destrozado: Leyla no sobrevive a la caída por las escaleras, pero su corazón podría darle una nueva oportunidad a una niña

Tragedia y esperanza: Leyla muere tras caer por las escaleras, pero su corazón podría salvar otra vida.

Adriano sucumbe a los encantos de Mimí y su boda con Eva María corre peligro

Adriano sucumbe a los encantos de Mimí y su boda con Eva María corre peligro

Plutarco descubre que Juan Carlos sigue vivo y está dispuesto a deshacerse de él y de Helena para que impedir que estén juntos

Plutarco descubre que Juan Carlos sigue vivo y está dispuesto a deshacerse de él y de Helena para que impedir que estén juntos

"Lo único que quiero es que seas mi papá": el emotivo reencuentro de Lalito y Juan Carlos tras un tiempo sin verse

"Lo único que quiero es que seas mi papá”: el conmovedor reencuentro de Lalito con Juan Carlos, a quien creía muerto

Publicidad