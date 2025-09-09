Juan Carlos se derrumba en prisión tras descubrir que será padre y que Helena prepara su boda con Plutarco

Santiago visita a Juan Carlos en la cárcel y le revela dos impactantes noticias: Helena ha retomado su relación con Plutarco y planea casarse con el empresario, mientras que la madre de Lalito espera un hijo suyo.

El hijo de Eugenia estalla de felicidad al saber que será padre, pero al mismo tiempo lo invade la angustia al pensar que Helena podría unir su vida al cuñado de Adriano. Desesperado, Juan Carlos insiste en salir cuanto antes de prisión para impedir que la hija de Silvia cometa un terrible error.

Santiago intenta tranquilizarlo y le pide paciencia. "No quiero desanimarte, pero tu abogado asegura que tu caso está muy difícil", le advierte. Juan Carlos se derrumba al recordar los cargos que tiene en su contra: fraude y el asesinato de Mendoza.