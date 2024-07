Gülfem se sale con la suya y consigue que Ömer y Cihan odien a Gülru

Gülfem solo tiene un objetivo: destruir a Gülru. No puede perdonar a la hija de Salih. Estaba a punto de casarse con Ömer y la joven consiguió conquistar el corazón del médico. Su boda se suspendió y, ahora, ella debe pagar.

A la hermana de Cihan no le parece suficiente la encerrona que le hizo con Akif en el restaurante de moda. Hekimoğlu creyó que se trataba de una cita romántica cuando, en realidad, habían quedado para hablar de la decoración de uno de los hoteles que posee el empresario, amigo de Gülfem.

Sipahi tiene un nuevo plan en la mente para acabar con la hija de Salih. La pide que acompañe a Akif a ver el nuevo hotel que acaba de adquirir para encargarse de la decoración y el empresario cree que la joven está interesado en él, así que la muestra las nuevas instalaciones y la lleva a la mejor suite. Gülru cree que van a hablar de trabajo, pero el hombre intenta aprovecharse de ella.

En ese momento, aparece en la suite Gülfem con Ömer. Ella ya sabe que iban a estar en el hotel y finge escandalizarse al verles juntos. El médico se queda helado y decide abandonar el hotel inmediatamente. No se esperaba que la hermana de Yonca fuera tan libertina.

Gülfem figue ante él estar muy dolida con Akif y con Gülru también. "Estoy enfadada con Akif y, sobre Gülru, alguien que desde niña ha querido ser como yo, me puedo esperar cualquier cosa", le asegura a Hekimoğlu.

Cuando llega a la mansión, Gülru habla con Gülfem. Sipahi pide a Halide que llame a su hermano Cihan sin que la hija de Salih lo sepa. Quiere que escuche la conversación con la hermana de Mesude. Desea, también, que su hermano deje de tener una relación de amistad con ella.

Gülru le intenta explicar que se encontraba en el hotel con Akif porque ella le mandó ir allí para buscar propuestas para decorar su nueva adquisición hotelera. Sin embargo, Gülfem lo niega todo tajantemente y acusa a la joven de haber intentado conquistar a Akif al igual que hizo con Ömer. "Utilizas el trabajo para seducir a Akif", le acusa a Gülru.

Halide acompaña a Gülru a la puerta y se despide de ella con una seria amenaza. "Si le pasa algo a la señora Gulfem yo misma te mataré", la revela a la joven. En ese momento, llega Sali que no puede estar más enfadado con ella y acabará encerrándola en su habitación para que no vuelva a meterse en problemas.

Mientras tanto en la mansión, Gülfem intenta convencer a su hermano Cihan de que Gülru no es una chica de fiar. "No es la chica que tú imaginabas", le confirma a su hermano. Al final, Sipahi logra que Cihan o quiere saber nada de Gülru. "No quiero que venga más a la casa, ya no la quiero", asegura a su hermana muy convencido.