La desolación de Gülfem al confesarle a Cihan sus verdaderos orígenes

Gülfem ya conocía por boca de Halide que no era la hija biológica de Ernes Sipahi, el patriarca familiar. A pesar del duro golpe al conocer semejante noticia, Gülfem ha querido mantenerlo todo en secreto ya que no sabía muy bien cómo iba a reaccionar el resto cuando se enterara, pero Cihan lo descubrió por accidente cuando llegó a sus manos el análisis de ADN que confirmaba que Gülfem no es hermana suya. La noticia le ha tenido ausente durante mucho tiempo, pero ha llegado el momento de pedirle explicaciones a su hermana.

Gülfem se desarma cuando se ve obligada a contarle la verdad a Cihan. Es el momento en el que ella se explica la cantidad de problemas que sintió cuando era pequeña y la actitud del que creía que era su verdadero padre. Gülfem está abatida porque sabe que toda su vida se ha asentado sobre una mentira. Ni ella misma sabe muy bien quién es. Cihan está asombrado y conmovido al escuchar la confesión de la que hasta ahora pensaba que era su hermana. A pesar de todo, Cihan la sigue considerando como tal y asegura que nunca nadie sabrá la realidad porque no lo van a contar.

Eso sí, Cihan insiste en que Gülfem le debe pedir explicaciones a Halide para que le cuente quién es su verdadero padre. Ella lo sabe, pero no tiene fuerzas para confesárselo a su hermano. Por eso Cihan habla con Halide para exigirle esa confesión. Halide pone excusas y asegura que no sabe ni siquiera dónde puede estar enterrado, pero Cihan no la termina de creer del todo. Por eso, cuando Halide acude al cementerio, Cihan la sigue y allí descubre la verdadera identidad del padre de su hermana. Se queda de piedra.