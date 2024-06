Las dudas de Mert sobre su futuro junto a Gülru después de comprometerse con ella

Mert está enamorado de Gülru aunque la relación entre ellos es algo tormentosa. Mert conoce desde hace mucho tiempo a Gülru, pero desde que ella entró a trabajar en la mansión de los Sipahi y sacó una carrera, siente un enorme complejo de inferioridad. Además, Mert es un tipo inseguro de sí mismo y celoso, por lo que cada vez que ve a Gülru con otro hombre, se enfada bastante. Gülru está un poco cansada de esta actitud, pero como conoce a Mert desde hace tiempo, empieza a considerarlo normal.

A pesar de todo, Mert se arma de valor y acude a la mansión de los Sipahi para pedirle matrimonio a Gülru. Todo el mundo está allí y ella, un poco abrumada por la situación, dice que sí. Todo parece perfecto, pero Gülru no siente la alegría que debería tener al dar un paso tan importante en su vida. Se lo termina contando a Ömer que intenta aconsejarla de la mejor manera posible.

Por su parte, Mert está preocupado. Ahora que Gülru ha aceptado, tiene miedo del futuro y no sabe si estará a la altura. Otra vez la inseguridad de Mert que no le permite ser plenamente feliz. No tiene trabajo ni casa y una familia desestructurada. Además, por si fuera poco, su padre considera que Gülru es inalcanzable para Mert y ambos acaban teniendo una enorme pelea.