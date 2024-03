Las mentiras más enrevesadas de Sami para evitar que su hija Melek descubra la verdadera identidad de Zehra

Los padres de Melek siguen mitiendo sobre quiénes son los padres biológicos de Zehra. Temen que si la profesora descubre que la pequeña es su hija, les deje de hablar para siempre.

Ahora, Sami, con la ayuda de Rashit, intenta hacer creer a Melek y Azad que los progenitores de Zehra murieron en un grave accidente de tráfico. Sus artimañanas y juegos sucios están haciendo mucho daño a la pequeña. Pero, esta vez no se salen con la suya. Rashit muestra a Zehra donde están enterrados, supuestamente, sus padres, Ahmet y Zeynep, y, en ese momento, aparecen en el cementerio los padres de la fallecida. Comunican a Melek y a Azad que su hija nunca tuvo un bebé y que el que está enterrado al lado de Zeynep es su primo, no su marido.

Rashit se disculpa ante Azad y Melek e intenta convencerles de que ha cometido un error, pero el hijo de Zümrüt no le cree. Sabe que les ha mentido. "No ves el daño que le has causado a Zehra. ¿No tienes sentimientos?, le pregunta enojado el nieto de Nujin. Melek no entiende por qué el padre de Elif es tan malvado y cruel.

Rashit telefonea a Sami y a Canan para contarles lo ocurrido. Ahora, el padre de Melek tendrá que idear un nuevo plan para que su hija no descubra quién es realmente Zehra.

Melek viaja hasta Estambul tras hablar con su padre y confesarla que él entregó a una niña a familia Kara, pero no es sincero con ella. La vuelve a engañar con otra historia diferente. La cuenta que la madre biológica de Zehra está en prisión tras haber asesinado a su marido del que recibía malos tratos. La revela que la mujer se quedó embarazada y tuvo un parto prematuro. Ella creyó que su bebé había fallecido, pero, en realidad, Sami lo entregó a Rashit para que tuviera una mejor vida.

Melek no entiende por qué su padre no fue sincero con ella desde el primer momento. Le recuerda que Zehra ha sufrido mucho. La obligaron a casarse y tuvo que renunciar a ir a la escuela. "Le han robado su infancia", le confiesa a su padre. Él se intenta disculpar diciendo que creía que Rashit y Gülsüm habían entregado al bebé a una familia y que Zehra era su verdadera hija. Sami ya no sabe qué inventarse para que su hija no descubra la verdad. ¿Melek acabará averiguando que Zehra es su hija?