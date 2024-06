La desgracia se ceba con Melek: Zehra muere tras dar a luz

Melek ya ha recuperado el bolso que un delicuente le robó gracias a Devra, pero dentro no están los pasaportes falsos que compró previamente. Se sorprende al ver que los tiene Leyla y se los entrega en el hospital. La segunda mujer de Devra consiguió hacerse con ellos antes de que el hijo de Kadim revisara el bolso de la profesora. Leyla desea que la hija de Sami y Zehra desaparezcan para que Devra solo sea suyo.

Parece que Melek y Zehra podrán huir de Harmanli antes de lo previsto. Pero, la pequeña comienza a encontrarse mal mientras pasea con una enfermera por el pasillo del centro hospitaliario y acaba desmayándose. Tras revisarla Zeynep, decide llevar a la hija de Melek a quirófano. La niña se debate entre la vida y la muerte. Parece que su cuerpo no ha podido soportar el parto.

Al final, Zehra acaba perdiendo la vida. Melek no se puede creer que su hija haya fallecido. Su amiga Zeynep le comunica la fatal noticia y la profesora se derrumba. Todos los Kirman se quedan de piedra al escuchar a la doctora menos Behiye que no le ha afectado ni lo más mínimo. Ella solo piensa en que su hijo Devra tenga descendencia para que su nieto sea el líder de la familia en un futuro.

La hija de Sami desea ir a ver a su hija a la morgue. No se cree que hay muerto y, entre lágrimas, le pide que se levánte y abra los ojos. "Zehra estoy aquí, despierta. Levántate. No he podido cumplir mi promesa. No te he podido salvar de las viejas tradiciones de este lugar", afirma muy triste.

La doctora Zeynep consigue sedar a Melek para que se tranquilice. Ha sufrido mucho. La muerte de su hija ha sido un duro golpe para ella. Devra se acerca a verla, pero la profesora está dormida. El hijo de Behiye, se muestra abatido, sufre por su mujer y le asegura que estará a su lado siempre. Leyla aprovecha la ocasión para recordarle que Melek no querrá compartir su vida con él ahora que su hija ha fallecido. "Ella no querrá estar contigo. Aceptó casarse contigo para estar cerca de su hija y, ahora, te va a abandonar", le dice a Devra.