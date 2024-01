Tomris y Rüya sellan la paz con Çicek en un emotivo acto de reconciliación

Çicek siempre ha sentido algo especial por Iskender, pero nunca ha demostrado sus sentimientos hacia él por temor a las fuertes represalias de sus amigas Tomris y Rüya. Ambas mujeres sienten animadversión hacía el hermano de Çelebi. Tomris perdió a su hija Şimal en el incendio de la gala benéfica y Rüya, a su padre, asesinado a manos del exmarido de Cemre cuando intentaba huir del país con Iskender.

Cuando descubren que la que fuera novia de Ali tiene una estrecha relación con Iskender, ambas le dan la espalda. Automáticamente, la relación entre ellas se vuelve fría y distante. Pero, todo cambia, cuando Çicek denuncia, ante la policía, a Iskender por haber traficado con artefactos históricos y haber colocado explosivos en la antigua cisterna donde más de una veintena de personas perdieron la vida. En ese momento, Tomris y Rüya quieren reconciliarse con ella, pero la joven no está por la labor.

Al final, Tomris consigue hablar con ella y le confiesa que si su hija Şimal hubiera tenido contacto con un asesino como Iskender, su comportamiento con ella no hubiera sido diferente. Le asegura que, también, la hubiera invitado a abandonar su casa. La doctora le pide que se quede con ella y su nieto Atlas, al que Çicek quiere como a un hijo. Pero, la joven necesita tiempo para pensar y aclarar sus ideas. Tomris desea que vuelva pronto con ellos. "Siempre serás mi hija y tendrás un lugar a mi lado", afirma.

Por otra parte, Rüya quiere hacer las paces con Çicek y va en su busca. Le pide perdón por no haber estado a su lado cuando más lo necesitaba. Le confiesa que la quiere como a una hermana y que no desea estar enfrentada a ella. Además, admite que no ve con buenos ojos su relación con Iskender, pero está dispuesta a apoyarla en todas las decisiones que tome.