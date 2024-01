El amor y la felicidad prevalecen en un emocionante desenlace de En Llamas: repasamos los mejores momentos del último capítulo

En Llamas llega a su final. Los seguidores de la serie, que no se han perdido ninguno de los capítulos emitidos de lunes a sábado en Nova, han vivido un final donde ha triunfado el amor y la felicidad. Repasamos los momentos clave de la serie, que ha cautivado a miles de seguidores desde el inicio de su emisión.

Rüya tiene una importante noticia que dar a Ömer: van a ser papás. El joven está loco de contento y no duda en celebrarlo con todos sus amigos, en especial, con Ozan. El marido de Cemre quiere elegir el nombre del bebé. Ömer está convencido que va a ser un niño.

Por otra parte, Çicek se acerca hasta la cárcel para visitar Iskender. La amiga de Rüya está arrepentida de haber delatado al hermano de Çelebi por haber traficado con artefactos históricos y haber puesto explosivos en la antigua cisterna. "Pensaba que me sentiría mejor si te denunciaba y pagabas por tus pecados, pero no es así", le confiesa. El joven no entiende por qué razón le entregó a la policía y Cicek se excusa diciendo que lo hizo por ellos para poder empezar de cero dejando atrás su historial de criminalidad. La joven le confiesa su amor y le promete que le estará esperando cuando salga de prisión.

Por otro lado, Cemre crea una asociación para mujeres maltratadas y, con la ayuda de Tomris, adquiere un refugio para ellas convirtiéndose en la portavoz de dicho organismo. La exmujer de Çelebi aparece ante la prensa acompañando a una mujer que acaba de recibir el alta hospitalaria tras ser agredida por su pareja. La mujer de Ozan ha decidido consagrar su vida a ayudar a las mujeres vulnerables que sufren malos tratos por parte de sus maridos. Cemre asegura ante la prensa que luchará para que las mujeres no renuncien a sus derechos ni se sientan desprotegidas.

Çelebi, que está imposibilitado en una cama tras lanzarse al vacío por una ventana del psiquiátrico donde permanece ingresado, parece recobrar la cordura al ver por televisión a su exmujer.

Transcurren nueve meses y Cemre, Rüya, Tomris y Cicek se han vuelto inseparables. Son muy buenas amigas y planifican siempre sus salidas en familia. En Llamas termina con una imagen en la que aparecen todos disfrutando de un día soleado en la playa. Rüya y Ömer ya son papás de un niño precioso, Cemre y Ozan viven en una eterna luna de miel y Cicek, por fin, ha vuelto al lado de Atlas, el nieto de Tomris, al que quiere como si fuera su propio hijo. La joven cuenta ya los días para que Iskender salga de prisión y empezar una vida juntos.